Відбулась офіційна презентація нового смартфона початкового рівня під назвою itel Vision 1 Pro. Наразі новинка доступна в Індії, щодо виходу на міжнародний ринок – про це інформації поки немає.

itel Vision 1 Pro став оновленою ​​версією моделі itel Vision 1, що дебютувала в 2020 році, повідомляє Gizmochina.

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Що відомо

itel Vision 1 Pro оснащений 6,52-дюймовим IPS LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD + (720 x 1600 пікселів) і зігнутим склом 2.5D. Як каже виробник, співвідношення екрану до корпусу становить 90%.

Смартфон отримав 5 Мп фронтальну камеру в каплеподібному вирізі. Основна камера – потрійна з модулем на 8 Мп і двома VGA-датчиками. Сканер відбитків пальців розміщений на тильній панелі. Він працює на базі 4-ядерного процесора з частотою 1.4 ГГц у парі з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті.

Ємність акумулятора складає 4000 мАг. На смартфоні встановлена операційна система Android 10 (версія Go).

Ціна

Itel Vision 1 Pro оцінений на індійському ринку у 90 доларів (2 500 гривень). Придбати його можна в колірних варіантах Aurora Blue і Ocean Blue.