Італійські музеї стежать за реакцією відвідувачів, щоб оцінити привабливість експонатів

В італійських музеях почали стежити за реакцією відвідувачів, щоб оцінити привабливість експонатів. Система збирає дані про кількість відвідувачів та їх поведінку перед картинами, скульптурами та артефактами.

У музеях Болоньї застосували нову систему ShareArt. Поруч з експонатами розмістили камери, які відстежують відвідувачів, обчислюючи, як довго і як близько люди розглядають картини, скульптури та артефакти. Після цього система видає "оцінку привабливості".

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Для чого це музеям

Куратори виставок хочуть зрозуміти, які саме експонати приваблюють більше відвідувачів і на основі цього змінити планування. За задумом керівництва музеїв, це дозволить збільшити число туристів і відшкодувати хоча б частину зі 190 мільйонів євро, які музеї втратили через пандемію.

Систему створила команда з урядового агентства ENEA, яке займається розвитком нових технологій в Італії. ShareArt використовує камери поруч з експонатами, а потім об'єднує і порівнює, як люди поводять поруч з різними картинами, скульптурами і артефактами.



Камери аналізують поведінку відвідувачів музею / Фото Istituzione Bologna Musei

Розробники вже отримали перші результати.

Наприклад, з'ясувалося, що у випадку з картиною Трохима Біго "Святий Себастьян, що допомагає Святій Ірен", відвідувачі фокусувалися не на центрі композиції, а на правій частині обличчя Себастьяна. На думку дослідників, причиною стала гра світла і тіні.

ShareArt також відстежує, як багато відвідувачів зупиняються перед картинами і як довго на них дивляться. Виявилося, що дуже небагато робіт здатні утримувати людей більше п'ятнадцяти секунд. В середньому біля експоната проводять від 4 до 5 секунд.



Камери аналізують поведінку відвідувачів музею / Фото Istituzione Bologna Musei

Система не обмежується аналізом даних про кількість глядачів експозиції. Після зняття обмежень і дозволу ходити без масок ShareArt також зможе аналізувати емоції відвідувачів по міміці на обличчі – це дасть дослідникам ще більше даних для вивчення.