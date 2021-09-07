В Італії знайшли кістки слонів, яким близько 400 тисяч років

Археологи ведуть постійні розкопки, щоб відшукати артефакти давніх епох. Це дає можливість краще зрозуміти як жили давні люди та "паралельні людства". Іноді знахідки змушують поглянути на розвиток людини з іншої сторони та змінюють наше уявлення про давнину. Відкриття численних оброблених кісток слонів – це саме таке відкриття.

Тисячі років тому слони Palaeoloxodon antiquus вільно почували себе на території сучасної Європи. Тварини, ймовірно, приходили до певних місць на водопій й іноді там помирали. Там їхні залишки знаходили неандертальці та використовували кістки давніх слонів для виготовлення знарядь. Саме таким місцем є городище Castel di Guido, де серед численних кісток Palaeoloxodon antiquus знайдені десятки знарядь праці неандертальців.

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Розкопки у Castel di Guido / Фото PLoS ONE

Чим визначне місце розкопок Castel di Guido

Найбільш раннє використання кісток для виготовлення знарядь праці датується віком близько 1,6 мільйона років. Але масове виготовлення складних однакових виробів з кістки почнеться лише з верхнього палеоліту (близько 40 тисяч років тому).

Тим й цікаві ці артефакти, адже у Castel di Guido знайшли 98 складних різноманітних кістяних знарядь, яким 400 тисяч років.

Знахідки у старовинному городищі неандертальців

Якщо в інших місцях люди чи неандертальці використовували кістки доволі примітивно та без обробки, то "італійські" неандертальці поставили виготовлення знарядь праці на "конвеєр".

Вчені виявили численні загострені кістяні знаряддя, якими, ймовірно, різали м'ясо. Також були виявлені своєрідні "клини" для розділення стегнових кісток.

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Цікавою є знахідка інструмента для обробки шкіри, який називався Lissoir. Цікава вона тим, що найстаріші знайдені інструменти до цього часу датувалися віком 300 тисяч років. Тепер вік цих знарядь "посунувся" на 100 тисяч років. Знайдений артефакт – єдиний предмет, який виготовлений не з каменю чи кістки слона. Lissoir з Castel di Guido зроблений з кістки великої рогатої худоби.

Знайдені знаряддя праці виглядають так, неначе в городищі налагодили своєрідне масове виробництво. Це б нікого не здивувало, якби вік знахідок складав 20 – 30 тисяч років. Але факт того, що вік городища становить 400 тисяч років говорить про те, що розвиток давніх гомінідів міг бути складнішим, ніж ми вважаємо.