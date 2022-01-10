Археологи проводили розкопи у печері Arma Veirana, Лігурія, Італія. Ще раніше там виявляли артефакти, віком близько 50 тисяч років, які, ймовірно, належали неандертальцям. Подальші дослідження дозволили виявити прадавнє поховання з немовлям.

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Немовля в печері

Розкопавши поховання, науковці почали ретельні дослідження. Виявилося, що дитина буле не просто закопана – ритуал проходив доволі урочисто, якщо можна використати це слово до давньої трагічної події. Разом з дитиною були виявлені 60 невеличких мушель з дірочками – ймовірно, їх використовували як намисто. Також науковці знайшли кігті великої сови, пугача, та підвісками.



Виявлене в Італії поховання немовляти / Фото Scientific Reports

Пізніше науковці провели датування, дослідження знайдених артефактів та аналіз зубів й ДНК тіла. Це дало більше ясності щодо знахідки:

З імовірністю 95,4% поховання відбулося у проміжку 9 987 – 10 288 років тому – у період мезоліту.

Померлою була дівчинка, віком 40 – 50 днів. Аналіз ДНК свідчить, що вона належала до лінії європейських жінок з гаплогрупою U5b2b.

Артефакти, виявлені разом з тілом виявилися сильно "поношеними", тобто ними регулярно користувалися до того, як закопати.

Поховання періоду мезоліту напрочуд рідкісні. А конкретно це поховання є найбільш раннім виявленим похованням дитини жіночої статі. Ба більше, "поношеність" прикрас, які були покладені у могилу, свідчить про те, що люди емоційно переживали цю втрату й виконали певний ритуал прощання з померлою, віддаючи цінні для них речі. Це все показує прояв культури та ритуалізму у суспільстві 10 тисяч років тому. Цим воно й незвичне, адже також показує відношення давніх соціальних груп як до дітей, так й до жінок.