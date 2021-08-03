В Італії відкриють музей вуглецевого волокна, побудувавши з цього ж матеріалу

Особлива концепція музею розробляється дизайнерами студії Carlo Ratti Associati. Проєкт називається MAE Museum і присвячений він не лише самому вуглецевому волокну, а й компанії MAE, котра займається його виготовленням.

Відомо, що об'єкт планують зводити у місті П'яченце, Італія, на території колишнього складу. Основа будівлі залишиться колишньою, а все внутрішнє оздоблення виконають з вуглецевого волокна.

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Творці хочуть показати історію освоєння вуглецевого волокна і широту його застосування людиною.

Вхід, як видно з концептів, оформлять у виглядів велетенської застібки-блискавки.

Відвідувачам запропонують три зали:

історичний,

виробничий,

виставковий.

Історичний зал оформлений у вигляді роботизованого складу з безліччю комірок уздовж стін. Механічні маніпулятори будуть витягувати з них експонати й переміщати на центральну оглядову панель.



Історичний зал MAE Museum / Концепт Carlo Ratti Associati

Виробничий зал покаже тонкощі процесу створення полімерів, обробки матеріалів, перетворення акрилового волокна в вуглецеве.

У виставковому залі можна буде подивитись на моделі автомобілів, літаків і космічних кораблів, підвішених на тонких вуглецевих нитках. Покажуть також і різні шляхи застосування вуглецевих матеріалів – як ті, що застосовують сьогодні, так і перспективні.



Виставковий зал MAE Museum / Концепт Carlo Ratti Associati

Припускають, що музей зможуть відкрити у 2022 році, проте точна дата ще невідома.