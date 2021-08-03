Відомо, що об'єкт планують зводити у місті П'яченце, Італія, на території колишнього складу. Основа будівлі залишиться колишньою, а все внутрішнє оздоблення виконають з вуглецевого волокна.
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Творці хочуть показати історію освоєння вуглецевого волокна і широту його застосування людиною.
Вхід, як видно з концептів, оформлять у виглядів велетенської застібки-блискавки.
Відвідувачам запропонують три зали:
- історичний,
- виробничий,
- виставковий.
Історичний зал оформлений у вигляді роботизованого складу з безліччю комірок уздовж стін. Механічні маніпулятори будуть витягувати з них експонати й переміщати на центральну оглядову панель.
Історичний зал MAE Museum / Концепт Carlo Ratti Associati
Виробничий зал покаже тонкощі процесу створення полімерів, обробки матеріалів, перетворення акрилового волокна в вуглецеве.
У виставковому залі можна буде подивитись на моделі автомобілів, літаків і космічних кораблів, підвішених на тонких вуглецевих нитках. Покажуть також і різні шляхи застосування вуглецевих матеріалів – як ті, що застосовують сьогодні, так і перспективні.
Виставковий зал MAE Museum / Концепт Carlo Ratti Associati
Припускають, що музей зможуть відкрити у 2022 році, проте точна дата ще невідома.