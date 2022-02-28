ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, яка одночасно блокує сайти окупантів

28 лютого 2022 , 10:21
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Джерело:

SPEKA

У Львові група програмістів розробила онлайн-гру з особливими можливостями. Вона допомагає Україні в боротьбі з російською агресією.

Гра є аналогом знаменитої "2048", де потрібно складати однакові числа в більші. Однак суть не в самій грі: поки ви граєте, сайт відправляє безліч запитів на ряд російських онлайн-ресурсів, створюючи на них величезне навантаження й виводячи їх з ладу.

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Деталі

  • Пограти в гру можна за посиланням. Управління відбувається за допомогою стрілок на клавіатурі.
  • Один гравець протягом години може відправити близько 20 000 запитів на сайти, які обслуговують російську армію.
  • Точний список цих сайтів не розголошується задля безпеки ініціативи.
УВАГА! Перед початком гри рекомендують увімкнути VPN, якщо ви граєте з території України.
  • Ефект сильніший, якщо відкрити сторінку на комп'ютері.
  • Разом з тим, грати не обов'язково. Навіть якщо ви просто залишите відкритою сторінку на комп'ютері, атака продовжується.
  • Як заявили розробники, таким чином вони прагнуть залучити до боротьби навіть дітей та підлітків.

 

Автор: Олександр Гайдамашко