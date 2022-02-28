ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, яка одночасно блокує сайти окупантів

У Львові група програмістів розробила онлайн-гру з особливими можливостями. Вона допомагає Україні в боротьбі з російською агресією.

Гра є аналогом знаменитої "2048", де потрібно складати однакові числа в більші. Однак суть не в самій грі: поки ви граєте, сайт відправляє безліч запитів на ряд російських онлайн-ресурсів, створюючи на них величезне навантаження й виводячи їх з ладу.

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Деталі

Пограти в гру можна за посиланням. Управління відбувається за допомогою стрілок на клавіатурі.

Один гравець протягом години може відправити близько 20 000 запитів на сайти, які обслуговують російську армію.

Точний список цих сайтів не розголошується задля безпеки ініціативи.

Ефект сильніший, якщо відкрити сторінку на комп'ютері.

Разом з тим, грати не обов'язково. Навіть якщо ви просто залишите відкритою сторінку на комп'ютері, атака продовжується.

Як заявили розробники, таким чином вони прагнуть залучити до боротьби навіть дітей та підлітків.

Перед початком гри рекомендують увімкнути VPN, якщо ви граєте з території України.