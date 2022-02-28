Гра є аналогом знаменитої "2048", де потрібно складати однакові числа в більші. Однак суть не в самій грі: поки ви граєте, сайт відправляє безліч запитів на ряд російських онлайн-ресурсів, створюючи на них величезне навантаження й виводячи їх з ладу.
Цікаво Злив російської бази даних – це лише початок, – радник Світового банку з кібербезпеки
Деталі
- Пограти в гру можна за посиланням. Управління відбувається за допомогою стрілок на клавіатурі.
- Один гравець протягом години може відправити близько 20 000 запитів на сайти, які обслуговують російську армію.
- Точний список цих сайтів не розголошується задля безпеки ініціативи.
- Ефект сильніший, якщо відкрити сторінку на комп'ютері.
- Разом з тим, грати не обов'язково. Навіть якщо ви просто залишите відкритою сторінку на комп'ютері, атака продовжується.
- Як заявили розробники, таким чином вони прагнуть залучити до боротьби навіть дітей та підлітків.