Гра є аналогом знаменитої "2048", де потрібно складати однакові числа в більші. Однак суть не в самій грі: поки ви граєте, сайт відправляє безліч запитів на ряд російських онлайн-ресурсів, створюючи на них величезне навантаження й виводячи їх з ладу.

Цікаво Злив російської бази даних – це лише початок, – радник Світового банку з кібербезпеки

Деталі

Пограти в гру можна за посиланням. Управління відбувається за допомогою стрілок на клавіатурі.

Один гравець протягом години може відправити близько 20 000 запитів на сайти, які обслуговують російську армію.

Точний список цих сайтів не розголошується задля безпеки ініціативи.

УВАГА! Перед початком гри рекомендують увімкнути VPN, якщо ви граєте з території України.