Навесні 2020 року берлінська IT-компанія Awin, як і більшість бізнесу, перевела співробітників працювати віддалено. Компанія працює з онлайн-ритейлерами, тож за час карантину навантаження на персонал різко зросло. Аби розвантажити працівників, їм запропонували перейти на скорочений день у п'ятницю.

Цікаво, що попри те, що люди працювали менше – продажі та рівень задоволеності клієнтів зросли. При цьому співробітники стали більш залученими в роботу, цитує статтю Bloomberg видання AIN.UA.

Цікаво Скільки заробляють програмісти в Європі і на якому місці українці

В компанії помітили, що експеримент дуже вдалий, тому вирішили піти далі і перевели весь штат на 4-денний робочий тиждень.

Переваги скороченого робочого тижня

Ми впевнені, що щасливі, залучені і відпочилі співробітники домагаються кращих результатів. Вони знаходять способи працювати розумніше, і продуктивніше, –

розповів СЕО Awin Адам Росс.

Такий розклад дає змогу компанії не лише утримати хороших фахівців, але й залучати нових професіоналів.

Влітку 2021 року Awin оцінить результати ініціативи і вирішить чи продовжувати таку практику. При цьому Росс каже, що експеримент виявився настільки вдалим, що він не може уявити собі повернення до 5-денного тижня.