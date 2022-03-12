Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував керівництву Imperva за підтримку України. Про своє рішення компанія повідомила у твітері.

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Ми глибоко засмучені подіями в Україні. Безпека нашої глобальної команди – наш пріоритет, тому ми в постійній комунікації з нашими співробітниками в Україні, аби гарантувати їхню безпеку,

– повідомили у компанії.

В Imperva також наголосили, що припинили усі нові продажі та операції в Росії та Білорусі ще минулого тижня. Також у компанії зазначили, що додатково повідомлять, якщо її офіційна позиція зміниться.

Крім цього, в Imperva висловили підтримку усьому народу України.