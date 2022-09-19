IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнера": відомі персональні дані кожного найманця

Росія намагається компенсувати втрати живої сили у війні та залучає найманців. Відтепер в України є всі дані злочинців з групи "Вагнер".

Про це розповіли 19 вересня у спільноті IT-Армії. Зазначили, що кремль мобілізує чоловіків, які сидять у тюрмах.

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"Сайт групи "Вагнера", яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано ІТ-армією! Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча! Слава Україні! Слава ЗСУ!", – написали в IT-Армії.

Скільки вагнерівців є в Україні

Росія залучає у війну вагнерівців через провал мобілізації у центральних та південно-східних регіонах. У Головному управлінні розвідки вважають, що на тимчасово окупованих територіях України дислокуються приблизно 4 500 – 5 тисяч таких бойовиків. Окупанти діють як штурмові загони у першій лінії наступальних військ.

Українським захисникам вдалося взяти у полон 2 групи вагнерівців. Військові показали відео, як поповнюють обмінний фонд.

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Як вербують найманців

Окупанти опублікували відео, як олігарх євгєній пригожин вербує ув'язнених для вбивства українців. Саме цей росіянин є близькою особою до владіміра путіна і контролює групу "Вагнер". Цей факт прокоментував радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Жорсткий принциповий мужик. Якщо правильно себе поводиш, то гарантії, зарплата, слава, якщо неправильно – розстріляємо Хочеться служити цій суровій машині вірою і правдою, – сказав радник Офісу Президента.

За словами Арестовича, таке поповнення війська ніяк не впливає на перебіг бойових дій. Вони не мають жодних військових спеціальностей, тому ЗСУ швидко їх ліквідує. Радник сказав, що таке вербування свідчить про неспроможність армії ворогів впоратись з війною.

"Здоров'я "зона" не додає, та й військової спеціальності там не навчають. Тому наші ЗСУ "перемелють" усе це й навіть не помітять", – додав Арестович.

Зверніть увагу – у серпні захисники вщент розбили базу пвк "вагнер" у Попасній: дивіться відео.