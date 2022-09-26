Успішне полювання: ІТ-Армія паралізувала понад 4000 ресурсів за два тижні
Нещодавно українська IT-Армія розповіла про успішні атаки на сайт ПВК "Вагнера", молодої гвардія єдиної росії та воєнторги. У підсумку ж результат роботи хакерів за 2 тижні дійсно вражає.
Як повідомляє 24 канал, на сторінці української IT-Армії в телеграм зазначено про успішні 4000 атак за 14 днів роботи. Таким чином організація продовжує впевнено розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті.
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У своєму телеграм-каналі IT-Армія підготувала звіт з найбільш цінних цілей ворога, які було вражено. Відтак, з 12 до 25 вересня призупинено роботу таких сервісів:
- Сайт групи Вагнера.
Приватна армія на службі в путіна збирає російських в’язнів для війни в Україні. Було здобуто всі дані, які зберігалися на сайті.
- Ресурси молодої гвардії єдиної росії.
ІТ-Армія дістала звідти списки молодих путіністів, які були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати військові злочини та проводити незаконні референдуми. Ім'я кожного нелюда відомо, покарання не за горами.
- Серце "цифрової росії" – портал "Госуслуги".
До нього причетні сотні сторонніх послуг та сервісів, які задіяні в державних, економічних та військових сферах. Через атаку на портал росіяни не могли отримати бажані послуги.
- Сайти для пошуку роботи.
На таких сайтах міністерство оборони росії часто публікувало вакансії військових. Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали.
- Російські воєнторги.
Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.
- Сайти з продажу автоінструментів.
ІТ-Армія перекрила не тільки можливість росіянам продавати у росії контрабанду у вигляді інструментів для авто з Європи, а і купувати необхідне автоприладдя своїм солдатам-вбивцям на фронт.
- Комерційний банк "Открытие".
DDoS-атака на інфраструктуру банку заблокувала росіянам можливість користуватися банківськими послугами онлайн.
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