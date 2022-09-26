Успішне полювання: ІТ-Армія паралізувала понад 4000 ресурсів за два тижні

Нещодавно українська IT-Армія розповіла про успішні атаки на сайт ПВК "Вагнера", молодої гвардія єдиної росії та воєнторги. У підсумку ж результат роботи хакерів за 2 тижні дійсно вражає.

Як повідомляє 24 канал, на сторінці української IT-Армії в телеграм зазначено про успішні 4000 атак за 14 днів роботи. Таким чином організація продовжує впевнено розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті.

Не пропустіть IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії єдиної росії: особисті дані учасників уже в мережі

У своєму телеграм-каналі IT-Армія підготувала звіт з найбільш цінних цілей ворога, які було вражено. Відтак, з 12 до 25 вересня призупинено роботу таких сервісів:

Сайт групи Вагнера.

Приватна армія на службі в путіна збирає російських в’язнів для війни в Україні. Було здобуто всі дані, які зберігалися на сайті.

Приватна армія на службі в путіна збирає російських в’язнів для війни в Україні. Було здобуто всі дані, які зберігалися на сайті. Ресурси молодої гвардії єдиної росії.

ІТ-Армія дістала звідти списки молодих путіністів, які були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати військові злочини та проводити незаконні референдуми. Ім'я кожного нелюда відомо, покарання не за горами.

ІТ-Армія дістала звідти списки молодих путіністів, які були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати військові злочини та проводити незаконні референдуми. Ім'я кожного нелюда відомо, покарання не за горами. Серце "цифрової росії" – портал "Госуслуги".

До нього причетні сотні сторонніх послуг та сервісів, які задіяні в державних, економічних та військових сферах. Через атаку на портал росіяни не могли отримати бажані послуги.

До нього причетні сотні сторонніх послуг та сервісів, які задіяні в державних, економічних та військових сферах. Через атаку на портал росіяни не могли отримати бажані послуги. Сайти для пошуку роботи.

На таких сайтах міністерство оборони росії часто публікувало вакансії військових. Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали.

На таких сайтах міністерство оборони росії часто публікувало вакансії військових. Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали. Російські воєнторги.

Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.

Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні. Сайти з продажу автоінструментів.

ІТ-Армія перекрила не тільки можливість росіянам продавати у росії контрабанду у вигляді інструментів для авто з Європи, а і купувати необхідне автоприладдя своїм солдатам-вбивцям на фронт.

ІТ-Армія перекрила не тільки можливість росіянам продавати у росії контрабанду у вигляді інструментів для авто з Європи, а і купувати необхідне автоприладдя своїм солдатам-вбивцям на фронт. Комерційний банк "Открытие".

DDoS-атака на інфраструктуру банку заблокувала росіянам можливість користуватися банківськими послугами онлайн.

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