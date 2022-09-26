Як повідомляє 24 канал, на сторінці української IT-Армії в телеграм зазначено про успішні 4000 атак за 14 днів роботи. Таким чином організація продовжує впевнено розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті.

Не пропустіть IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії єдиної росії: особисті дані учасників уже в мережі

У своєму телеграм-каналі IT-Армія підготувала звіт з найбільш цінних цілей ворога, які було вражено. Відтак, з 12 до 25 вересня призупинено роботу таких сервісів:

  • Сайт групи Вагнера.
    Приватна армія на службі в путіна збирає російських в’язнів для війни в Україні. Було здобуто всі дані, які зберігалися на сайті.
  • Ресурси молодої гвардії єдиної росії.
    ІТ-Армія дістала звідти списки молодих путіністів, які були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати військові злочини та проводити незаконні референдуми. Ім'я кожного нелюда відомо, покарання не за горами.
  • Серце "цифрової росії" – портал "Госуслуги".
    До нього причетні сотні сторонніх послуг та сервісів, які задіяні в державних, економічних та військових сферах. Через атаку на портал росіяни не могли отримати бажані послуги.
  • Сайти для пошуку роботи.
    На таких сайтах міністерство оборони росії часто публікувало вакансії військових. Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали.
  • Російські воєнторги.
    Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.
  • Сайти з продажу автоінструментів.
    ІТ-Армія перекрила не тільки можливість росіянам продавати у росії контрабанду у вигляді інструментів для авто з Європи, а і купувати необхідне автоприладдя своїм солдатам-вбивцям на фронт.
  • Комерційний банк "Открытие".
    DDoS-атака на інфраструктуру банку заблокувала росіянам можливість користуватися банківськими послугами онлайн.

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