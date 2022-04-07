Россграм – це сервіс місцевого російського виробництва, який почали створювати на фоні блокування владою Instagram. Він отримав дещо схожий, однак морально застарілий інтерфейс, у якому впізнали стоковий шаблон за 69 доларів.

Цікаво Міністерство цифрової трансформації розповіло про успіхи ІТ-армії у боротьбі з ворогом

Россграм зламано і це значно більше, ніж проста капость

Цей сервіс уже можна сміливо називати "багатостраждальним", адже його запуск супроводжує низка невдач. Спочатку він не стартував у призначену дату, уступивши місце іншим копіям інстаграму, а потім його "репутацією" скористалися шахраї, видавши свій шахрайський додаток за справжній, щоб виманювати у людей дані та, можливо, гроші.

Тепер же його взагалі зламали. ІТ-армія України опублікувала у своєму телеграм-каналі відеозвернення в стилі Anonymou, де розповіла деталі цієї винахідливої операції. У ролику росіянам доступно пояснюють, що останні роки Україна успішно будувала цифрову державу, а тепер, у 2022 році, вся цифрова міць буде спрямована проти агресора.

Що сталося з Россграмом: відео

Россграм повинен був запрацювати 28 березня. Але щось пішло не так. У середині березня хакерам вдалося отримати доступ до бази користувачів-тестувальників майбутньої соцмережі. Далі вони створили клон реального додатка і направили усім запрошення від імені адміністрації. Користувачі встановили клон додатка. На наступному етапі тестувальникам розіслали сповіщення про злам додатку, а також опублікували базу їхніх зібраних даних у Twitter.

Це лише початок. Ваші дані, ваші фінанси, ваші документи, ваш бізнес під великою загрозою. Росіяни, ви повинні чітко зрозуміти, що ми хочемо захистити вас від ваших тиранів та ФСБ. Ми розуміємо, що ви боїтеся і не смієте протистояти, але збитки будуть лише зростати. І ми не зупинимось, поки ваші кровожерливі тирани не виведуть війська з території мирної та вільної України,

– каже голос за кадром

Нагадаємо, у березні кількість DDoS-атак на російські компанії збільшилася у вісім разів у порівнянні з лютим 2022 року. Збільшилася і середня тривалість атак – з 12 хвилин у лютому-березні минулого року до 29,5 години у порівняний період поточного. Детальніше про це читайте в окремому матеріалі.