IT-армія України: хто в неї входить та які основні цілі

З перших днів війни Росії проти України важливим був цифровий фронт. На ньому успішно порається ІТ-армія України, яку Мінцифри створило практично одразу після повномасштабного нападу.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у інтерв'ю РБК-Україна розповів, що собою сьогодні представляє наша IT-армія, з кого вона складається і які її основні цілі наразі.

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Хто входить до ІТ-армії

За словами Федорова, є три ключові елементи, які формують ІТ-армію України:

IT-компанії , які мають розуміння, що робити (раніше вони були націлені тільки на захист інфраструктури своєї та клієнтів);

, які мають розуміння, що робити (раніше вони були націлені тільки на захист інфраструктури своєї та клієнтів); кіберспільнота та кіберволонтери , які сформовані у кібергрупи;

, які сформовані у кібергрупи; окремі IT-спеціалісти або люди, які тільки увійшли у цю сферу, швидко розібралися, наприклад, із технологіями DDoS-атак або інших векторів атак і активно допомагають.

Цілі на кіберфронті

Головними завданнями ІТ-армії України стали протистояння ворогу у кіберпросторі та поширення правдивої інформації про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Координація зокрема відбувається через спільноту ІТ-армії, де з'являються сайти-цілі, які належать до тієї чи іншої сфери. Федоров пояснив, що їх викладають у ті чи інші дні не просто так, "це пов'язано з іншими певними діями". Такі ресурси часто належать до публічних, однак є й непублічні цілі.

Непублічних цілей – більшість, але про це не можемо зараз говорити. Хоча ви могли бачити дефейси сайтів "Газпром" та "Сухой". Це комплексні атаки, мета яких – не тільки отримати доступ до сайту або бази даних, але й розповсюдити правду про те, що відбувається,

– пояснив міністр.

Україна виграє кібервійну

Від часу створення ІТ-армії вона добилася вражаючих успіхів на кіберфронті. Крім цього, її здобутки продовжують збільшуватися. За словами Михайла Федорова, перемога на кіберфронті вже досить близько і про це свідчать значні успіхи ІТ-армії.

На сьогодні вже зламано понад 80 критично важливих для Росії баз даних, які містять інформацію про громадян та бізнес.

Завдяки цифровій блокаді постраждала значна частина ІТ-компаній Росії. Наприклад, "ВКонтакте" сьогодні буквально не здатна купити сервери для забезпечення власних потреб.

Федоров зазначив, що сфера кібербезпеки Росії дуже постраждала через санкції, але головна перемога буде тоді, коли війська країни-агресора покинуть територію України.