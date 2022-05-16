IT-армія продовжує боротьбу на кіберфронті. Далі розповідаємо, які галузі окупантів полягли у нерівному бою з українськими айтішниками.

Цікаво IT-армія України: хто в неї входить та які основні цілі

Кого атакували цього разу

Російська пропаганда . Через кібератаки на сайти ЗМІ та онлайн-телебачення росіяни не змогли отримати "святкову порцію пропаганди на 9 травня".

. Через кібератаки на сайти ЗМІ та онлайн-телебачення росіяни не змогли отримати "святкову порцію пропаганди на 9 травня". Онлайн-продажі взуття для військових . Були паралізовані онлайн-продажі підприємств, які забезпечують армію агресора взуттям.

. Були паралізовані онлайн-продажі підприємств, які забезпечують армію агресора взуттям. Авіасектор . Через кібератаки були недоступні сайти більшості аеропортів та авіакомпаній Росії, через що в росіян виникали складнощі при купівлі квитків онлайн.

. Через кібератаки були недоступні сайти більшості аеропортів та авіакомпаній Росії, через що в росіян виникали складнощі при купівлі квитків онлайн. Сервіси для бізнесу. Російські аналоги західних сервісів для управління проєктами, розсилок, опитувань та CRM-системи були недоступні.

Конкретні назви не вказують, однак відомо, що загалом це понад 240 різних ресурсів та сервісів. Серед ЗМІ, наприклад, вчора "лягли" сайти видань Нижнього Новгорода, Володимирської області, Рязанської, Дагестану. Загалом зачепило пропагандистів із 15 російських областей.

Тижнем раніше, 9 травня, Мінцифри повідомляло про 200 атакованих цілей. Зокрема, вдарили по найдорожчому для росіян – алкогольних заводах.

Зупинка пивних заводів . Через масивну атаку було паралізовано роботу єдиної державної автоматизованої інформаційної системи, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах.

. Через масивну атаку було паралізовано роботу єдиної державної автоматизованої інформаційної системи, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах. Онлайн-шопінг. Від кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини.

Замість кількох кліків за комп'ютером дали росіянам можливість прогулятися кілька кілометрів за омріяною покупкою. Свіже повітря корисне для мозку,

– написали в телеграм-каналі Міністерства.

Тендерні майданчики. Паралізовано роботу десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що зриваються торги.

Паралізовано роботу десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що зриваються торги. Системи подачі електронної звітності. Жителі країни-окупанта кілька тижнів не могли подати звітність вчасно.

Жителі країни-окупанта кілька тижнів не могли подати звітність вчасно. Сервіси російської пропаганди.

Це далеко не кінець. Команда не збирається зупинятися на досягнутому й буде надалі буде боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів.