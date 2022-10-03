У Львові завершилась IT Arena 2022: про що говорили та хто переміг у конкурсі стартапів
Цьогорічна IT Arena у Львові минула в дещо зміненому форматі, ніж зазвичай. Вона тривала два дні, а частина глядачів приєдналась онлайн для перегляду фіналу Startup Competition, конкурсу українських стартапів.
Цьогоріч одним із найочікуваніших гостей став CEO Baykar Халук Байрактар. 24 канал побував на головній IT-події України та готовий розповісти про найцікавіше.
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Дискусії та зустрічі: про що говорили на IT Arena 2022
IT Arena 2022 зібрала аудиторію для шести великих дискусій, зокрема:
- Розмова з COO компанії Mosqitter, яка торік перемогла в конкурсі стартапів. Ольга Дячук розповіла про роботу й виклики компанії сьогодні, під час повномасштабної війни.
- Дискусія на тему волонтерства в Україні та поза її межами. В обговоренні взяли участь Халук Байрактар, генеральний директор Baykar, Сергій Притула, засновник благодійного фонду, директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут та економіст Павло Шеремета.
Львівський IT-кластер передав 2 мільйони гривень Сергієві Притулі та 11 дронів для його фонду / Фото 24 каналу
- Дискусія про взаємодію уряду та технологічного бізнесу.
- Обговорення кібервійни, яку розгорнула Росія проти України не лише під час повномасштабного вторгнення, а й роки до того. Коротку статистику представила Кім Зеттер, американська журналістка-розслідувачка, яка висвітлює питання кібербезпеки з 1999 року. На її рахунку численні оприлюднення історій про стеження АНБ, WikiLeaks і хакерське підпілля.
Віктор Жора (заступник Голови Державної служби з питань захисту інформації та інформатизації), Кеннет Гірс (аналітик із зовнішніх комунікацій компанії Very Good Security) та Кім Зеттер під час дискусії / Фото 24 каналу
- Крім того, говорили про те, як технологічна індустрія підтримує країну під час війни та про майбутнє безпілотних технологій в Україні й світі в умовах війни та після її завершення.
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Конкурс стартапів: хто переміг та які призи
Загалом у фінал Startup Competition пройшли десять стартапів, що працюють у технологічній та гуманітарній сферах. Зокрема за головні призи змагалися розробники бота для підтримки родичів онкопацієнтів, компанія, що пропонує нову технологію сонячних панелей, медичні й туристичні стартапи, сервіс для творців фільмів та відео, технологія очищення води та навіть роботи.
Хто переміг
- Перше місце виборов стартап Wrap – сервіс для автоматизації процесу зйомок відеоконтенту. Його творці отримали 20 000 доларів.
- На другому місці – Knopka та приз у 18 000 доларів. Запорізька компанія займається рішенням для лікарень, що дозволяє ефективно комунікувати з медичним персоналом та полегшувати процес надання медичної допомоги.
- Третє місце посів стартап Nanit robot, який розробляє "освітніх роботів, що мають інноваційний підхід до виявлення творчих і технічних здібностей дітей". Він отримав 15 000 доларів.
Фінал конкурсу стартапів транслювався онлайн: дивіться відео