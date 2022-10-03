Цьогоріч одним із найочікуваніших гостей став CEO Baykar Халук Байрактар. 24 канал побував на головній IT-події України та готовий розповісти про найцікавіше.

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Дискусії та зустрічі: про що говорили на IT Arena 2022

IT Arena 2022 зібрала аудиторію для шести великих дискусій, зокрема:

Розмова з COO компанії Mosqitter, яка торік перемогла в конкурсі стартапів. Ольга Дячук розповіла про роботу й виклики компанії сьогодні, під час повномасштабної війни.

Дискусія на тему волонтерства в Україні та поза її межами. В обговоренні взяли участь Халук Байрактар, генеральний директор Baykar, Сергій Притула, засновник благодійного фонду, директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут та економіст Павло Шеремета.

Халук Байрактар (через відеозв'язок із Туреччини), Павло Шеремета, Сергій Притула й Тарас Чмут на IT Arena 2022 / Фото 24 каналу



Львівський IT-кластер передав 2 мільйони гривень Сергієві Притулі та 11 дронів для його фонду / Фото 24 каналу

Дискусія про взаємодію уряду та технологічного бізнесу.

Обговорення кібервійни, яку розгорнула Росія проти України не лише під час повномасштабного вторгнення, а й роки до того. Коротку статистику представила Кім Зеттер, американська журналістка-розслідувачка, яка висвітлює питання кібербезпеки з 1999 року. На її рахунку численні оприлюднення історій про стеження АНБ, WikiLeaks і хакерське підпілля.

Кім Зеттер презентує звіт про російські напади на український кіберпростір / Фото 24 каналу



Віктор Жора (заступник Голови Державної служби з питань захисту інформації та інформатизації), Кеннет Гірс (аналітик із зовнішніх комунікацій компанії Very Good Security) та Кім Зеттер під час дискусії / Фото 24 каналу

Крім того, говорили про те, як технологічна індустрія підтримує країну під час війни та про майбутнє безпілотних технологій в Україні й світі в умовах війни та після її завершення.

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Конкурс стартапів: хто переміг та які призи

Загалом у фінал Startup Competition пройшли десять стартапів, що працюють у технологічній та гуманітарній сферах. Зокрема за головні призи змагалися розробники бота для підтримки родичів онкопацієнтів, компанія, що пропонує нову технологію сонячних панелей, медичні й туристичні стартапи, сервіс для творців фільмів та відео, технологія очищення води та навіть роботи.

Хто переміг

Перше місце виборов стартап Wrap – сервіс для автоматизації процесу зйомок відеоконтенту. Його творці отримали 20 000 доларів.

– сервіс для автоматизації процесу зйомок відеоконтенту. Його творці отримали 20 000 доларів. На другому місці – Knopka та приз у 18 000 доларів. Запорізька компанія займається рішенням для лікарень, що дозволяє ефективно комунікувати з медичним персоналом та полегшувати процес надання медичної допомоги.

та приз у 18 000 доларів. Запорізька компанія займається рішенням для лікарень, що дозволяє ефективно комунікувати з медичним персоналом та полегшувати процес надання медичної допомоги. Третє місце посів стартап Nanit robot, який розробляє "освітніх роботів, що мають інноваційний підхід до виявлення творчих і технічних здібностей дітей". Він отримав 15 000 доларів.

Фінал конкурсу стартапів транслювався онлайн: дивіться відео