Найкращі можливості онлайн та офлайн

Цього року IT Arena відбудеться у змішаному форматі, поєднавши усі переваги офлайну та онлайну. Захід триватиме 3 дні з 7 по 9 жовтня та об'єднає чимало цікавих спікерів.

З початком вакцинації від COVID-19 світ частково повернувся до звичного живого спілкування. Проте, онлайн формат має свої безсумнівні переваги – це необмежені можливості залучати до конференції найкращих спікерів на відстані, тож організатори вирішили не відмовлятися від такої можливості, а зповна використати її.

Вісім років IT Arena

Цьогорічна IT Arena 2021 вже восьма за рахунком конференція. Шість попередніх відбулись на стадіоні Арена Львів. За всю історію проведення, IT Arena відвідали 18192 учасника з понад 40 країн світу, 678 відомих спікерів виступили з доповідями. В Startup Competition взяли участь 800 стартапів, у Львові було проведено 162 офлайн-мітапи та 24 афтепаті, 525 годин захопливого нетворкінгу. В 2020 році IT Arena відвідали 4076 учасники з 82 українських та 62 закордонних компаній.

Цікаві спікери IT Arena 2021

Цього року IT Arena традиційно поділяється на тематичні блоки:

бізнес;

продукт;

та технології.

Всі вони представлені спікерами з таких провідних світових компаній як:

AstraZeneca;

Microsoft;

Uklon;

Headspace;

LinkedIn;

Remote;

H&M.

Доктор Шамір Хадер, AstraZeneca, займається використанням підходів big data та machine learning для прискорення розробки ліків.

Бет Енн Кац, продакт менеджерка Microsoft, входить до топ 100 найвпливовіших жінок у Кремнієвій долині за версією Business Journal of Silicon Valley, вона займається темою психічного здоров'я та зниження стресу.

Дмитро Дубровський, співзасновник та СЕО компанії Uklon, має успішний досвід трансформації бізнесу за допомогою machine learning.

Френк Бах, провідний дизайнер продуктів у Headspace, створює та розробляє продукти для Headspace, його розробки увійшли до 10 кращих додатків, що змінюють світ за версією Forbes.

Мей Маск – про незламний дух та серйозне ставлення до роботи

Хедлайнером IT Arena 2021 стане Мей Маск – найвідоміша мати у світі, авторка світового бестселлера, знана дієтологиня, яка виступає по всьому світу з доповідями на теми здоров’я, харчування, ведення бізнесу та старіння.

Протягом своєї кар’єри Маск концентрується на тому як допомогти жінкам залишатися впевненими, цілеспрямованими та сильними.

На цьогорічній IT Arena Мей Маск виступить у форматі онлайн fireside-чату в п’ятницю 8 жовтня та зосередиться на розширенні можливостей жінок і їхньому впливі на розвиток технологічної галузі.

Startup Competition та 70 000 доларів на найкращі ідеї

В рамках IT Arena відбудеться змагання стартапів – Startup Competition, що збере найамбітніші early-stage стартапи України. Призовий фонд IT Arena Startup Competition 2021 на сьогодні складає 70 000 доларів, і ця сума збільшуватиметься.

До участі в Startup Competition запрошуються молоді стартапи, що існують не довше 2-х років та мають демо-версію продукту. Фінал та нагородження переможців відбудеться 9 жовтня в Львівській Національній Опері.

Минулорічні учасники пропонували вирішення таких актуальних проблем, як підтримка фермерів, боротьба з комахами, перетворення води на санітайзер, допомога людям з біполярним розладом, цифрове самообслуговування в ресторанах.

Переможцем IT Arena Startup Competition 2020 та власником головного призу – 10 000 доларів від CRDF Global & IT Arena став харківський стартап Tradomatic, що поєднав агробізнес та технології. Деякі попередні фіналісти змагання зробили успішні екзіти або масштабували свій бізнес.