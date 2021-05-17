Шаттл Endeavour працював на благо людства з 1992 року. До 2011 він "мав за спиною" 24 космічні польоти. Ремонт супутників на орбіті, вивід супутників на орбіту, повернення супутників з орбіти на Землю, численні експерименти, місія до орбітальної станції "Мир", ремонт "Габбла", збірка Міжнародної космічної станції – послужний список "Ендевора" разючий.

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Шаттл Endeavour готовий до старту / Фото NASA

Та програма Space Shuttle була завершена і місія STS-134 стала останньою для "Ендевору".

Екіпаж місії STS-134

Командиром екіпажу був обраний Марк Келлі – досвідчений астронавт, який здійснив до того часу три польоти на шаттлах.

– досвідчений астронавт, який здійснив до того часу три польоти на шаттлах. Пілотом став Грегорі Джонсон – для нього місія STS-134 стала другим польотом.

– для нього місія STS-134 стала другим польотом. Спеціалісти польоту Ендрю Ф'юстел та Едвард Фінк – для Ф'юстела це був другий політ; раніше він літав на шаттлі Atlantis в рамках місії STS-125. Едвард Фінк мав летіти уже третій раз; до шаттла Фінк двічі літав на російських "Союзах".

– для Ф'юстела це був другий політ; раніше він літав на шаттлі Спеціалісти польоту Грегорі Чамітофф та Роберто Вітторі – для Чамітоффа STS-135 став другим польотом в кар'єрі; Вітторі летів третій раз.

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Плакат місії, стилізований під Star Trek / Фото NASA

Перед стартом місії STS-134

Задовго до старту космічного човника його почали супроводжувати численні проблеми.

Брати-близнюки в космосі та відтермінування старту

Старт був запланований на 26 листопада 2010 року, хоча першочергово мав відбутися раніше. Причиною першого відтермінування стала неготовність до польоту корисного вантажу – магнітного альфа-спектрометра.

26 листопада 2010 року на Міжнародній космічній станції з'явився новий командир. Ним став брат близнюк Марка Келлі Скотт.



Командир 26-ї експедиції МКС Скотт Келлі / Фото NASA

Після цього почався цілий ланцюг перенесень:

1 липня 2010 року старт перенесли на 26 лютого 2011 року – причиною знову став не готовий до польоту альфа-спектрометр.

– причиною знову став не готовий до польоту альфа-спектрометр. 1 жовтня 2010 року старт відтерміновують на один день – на 27 лютого 2011 року . Причиною послугувало перенесення старту вантажного корабля ATV Johannes Kepler, який тепер мав пристикуватися до МКС 25 лютого 2011.

. Причиною послугувало перенесення старту вантажного корабля ATV Johannes Kepler, який тепер мав пристикуватися до МКС 25 лютого 2011. 3 грудня 2010 року старт знову перенесли. Нова дата – 1 квітня 2011 року . Причиною стало відтермінування запуску іншого шаттла – Discovery.

. Причиною стало відтермінування запуску іншого шаттла – Discovery. 6 січня 2011 року сталося чергове відтермінування. Винним знову виявився шаттл Discovery, запуск якого так само переносили через ремонт. Новою орієнтовною датою назвали 28 квітня 2011 року .

. 13 січня 2011 року у NASA призначили кінцеву, як тоді вважали, дату старту – 19 квітня 2011 року.

Якби 3 грудня 2010 року дату старту шаттла Endeavour не перенесли на квітень, то на орбіті зустрілися б два брати-близнюки: Скотт та Марк Келлі. Скотт перебував на МКС до 16 березня 2011 року.

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Зустріч братів Келлі 17 березня 2011 року / Фото NASA

Замах на життя

8 січня 2011 року сталася трагедія. Член Палати Представників США Габріель Гіффордс проводила захід "Конгрес у вашому куточку". Довкола неї зібралося близько 30 людей. В цей момент 22-річний Джаред Лі-Лофнер дістав пістолет та з мінімальної відстані вистрілив в голову представниці Конгресу. Габріель Гіффордс – це дружина командира місії STS-134 Марка Келлі. Жертвами вбивці стали 6 людей.



Марк Келлі та Габріель Гіффордс / Фото Wikipedia

Марк Келлі відразу вилетів до міста Тусон, де сталася стрілянина. 4 лютого 2011 року він заявив, що Габріель виздоровлює, а він з 7 лютого повертається до тренувань.

Гіффордс одужає та зможе приїхати на старт місії STS-134, щоб провести свого чоловіка.



Марк Келлі та Габріель Гіффордс, листопад 2011 року / Фото Chron

Самогубство

11 березня 2011 року Endeavour нарешті вивезли на стартовий майданчик, щоб підготувати до польоту, запланованого на 19 квітня. Підготовкою займалася компанії United Space Alliance. 14 березня інженер компанії Джеймс Вановер скоїв самогубство, впавши з висоти 40 метрів на стартовий майданчик.

Причиною самогубства могла стати депресія. Вона виникла у 53-річного чоловіка через скорочення штату працівників компанії, куди потрапив і він. Необхідність скорочення виникла через закриття програми Space Shuttle.



Поворотний місток, з якого вистрибнув Джеймс Вановер / Фото NASA

Барак Обама та відтермінування старту

4 квітня 2011 року старт знову перенесли. На цей раз причиною став старт вантажного космічного корабля "Прогрес". За планом, він мав пристикуватися до станції 29 квітня, коли там ще мав перебувати шаттл. Але стикування кораблів з МКС заборонялося, якщо там був пристикований шаттл. Нова дата – 29 квітня.

І ось, нарешті, 29 квітня 2011 року. Шаттл стоїть на стартовому майданчику №39-А на мисі Канаверал. Баки заправлені, "Прогрес" уже пристикувався до Міжнародної космічної станції, Президент США чекає старту на трибуні – можна летіти.

Та запуск знову відкладають через несправність допоміжної силової установки. Ремонт затягнувся до 9 травня і новою датою старту оголошено 16 травня 2011 року.

Барак Обама став першим президентом з 1998 року, який прибув на запуск космічного човника. Але він так його і не побачив через відтермінування.

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Барак Обама разом з сім'єю розглядають плитки теплозахисту шаттла / Фото NASA



Барак Обама разом з сім'єю розглядають шаттл Atlantis, політ якого завершить 30-річну програму польотів / Фото NASA



Не втрачаючи часу дарма, Президент поспілкувався з командою "Ендевора" / Фото NASA

16 травня 2011 року о 12:53 за Всесвітнім координованим часом шаттл Endeavour, здолавши усі перепони на шляху запускає три двигуни RS-25 та два твердопаливні SRB. Старт!

Старт шаттла Endeavour: дивитись відео онлайн

Політ: підбірка дивовижних фотографій



Старт "Ендевора" / Фото NASA



Низька хмарність не дала глядачам повноцінно насолодитися запуском / Фото NASA



Та з іншої сторони хмарної ковдри на шаттл чекав літак, з якого і зробили цю світлину / Фото NASA

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Від'єднаний зовнішній бак шаттла – єдина одноразова деталь у космічному кораблі; твердопаливні прискорювачі від'єдналися раніше / Фото NASA



А ось і вона – Міжнародна космічна станція, форпост космічної експансії людства / Фото NASA



А з МКС спостерігають за шаттлом / Фото NASA



У когось за вікном яблуні розквітають, а у когось – МКС літає / Фото NASA



Шаттл все ближче / Фото NASA

Після катастрофи шаттла "Колумбія" 1 лютого 2003 року шаттли, які наближалися до МКС повинні були робити перед нею своєрідні піруети. Це потрібно було для того, щоб екіпаж станції міг сфотографувати та роздивитися можливі пошкодження на поверхні космічного човника.



Від уважності екіпажу МКС залежали життя екіпажу шаттла / Фото NASA



Особлива увага приділялася нижній площині човника, адже саме вона приймала удар атмосфери при посадці / Фото NASA



У разі виявлення пошкоджень екіпаж шаттла перейшов би на МКС; потім їх міг евакуювати або інший шаттл, або російські "Союзи" / Фото NASA



З човником все добре, стикування відбулася, тому тепер час працювати: за допомогою руки-маніпулятора Canadarm із вантажного відсіку дістають спеціальну платформу / Фото NASA



Canadarm шаттла передає платформу Canadarm2 МКС – своєрідне роботизоване рукостискання / Фото NASA



Фото із серії "знайдіть астронавтів"; після того, як корисне навантаження "розпаковане" його потрібно встановити руками, а це означає вихід людей у відкритий космос / Фото NASA



Ендрю Ф'юстел(справа) та Грегорі Чамітофф; оцініть масштаб станції, у порівнянні з астронавтами / Фото NASA



23 травня від МКС відстикувався корабель "Союз ТМА-20", з якого і зробили цю фотографію; на протилежній від шаттла пристикований ATV Johannes Kepler, через який запуск "Ендевора" перенесли / Фото NASA

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Під час місії було зроблено багато неймовірних фотографій / Фото NASA



Та робота завершена, шаттл відстикувався і зробив на прощання цю фотографію Міжнародної космічної станції; більше Endeavour в космос не полетить / Фото NASA