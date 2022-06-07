Історики знайшли давньогрецький список випускників, вирізаний на камені
Джерело:Arkeonews
Понад сто років у колекції Національного музею Шотландії зберігався артефакт, на який ніхто не звертав уваги, поки за його вивчення не взялися історики. Виявилось, що на 2000-літньому артефакті викарбувано список випускників.
Давньогрецький напис на мармуровій плиті закарбував імена групи чоловіків в Афінах під час правління імператора Клавдія, вступивши в ряди ефебів. Так у Стародавній Греції називався юнак, який досяг статевої зрілості та у віці 18 або 19 років пройшов через дворічну військову підготовку — ефебат.
Цікаво Археологи показали раніше невідоме місто цивілізації мая віком 1500 років
Деталі відкриття
- Своєрідний список випускників був створений десь у період з 41 до 54 року нашої ери. Йому близько двох тисяч років.
- Невідомо, де був виставлений знайдений список, але припускають, що він міг бути вивішений, наприклад, в спортзалі, де тренувалися учні.
- У ньому вказано 31 ім'я коефебів, що приблизно перекладається як "однокурсники".
- Верх пластини має загострену форму і вирізьблений потертий рельєф, який, як вважається, зображує невелику масляну амфору типу тих, що ефеби використовували в своєму спортзалі.
Мармурова плитка з викарбуваними іменами ефебів / Фото National Museums Scotland
Серед Імен є і ті, які ніколи не зустрічалися в давньогрецькій мові. Вважають, що це одне з найбільш ранніх свідчень участі громадян інших тогочасних держав у братстві ефебів. Річ у тім, що з часом вимоги до кандидатів послаблювалися, дворічна військова підготовка стала не обов'язковою, навчання менш суворим і воєнізованим. Ще до II століття до нашої ери ефебат був відкритий для іноземців, а в навчальну програму додані література і філософія.
Мармурова плитка з викарбуваними іменами ефебів / Фото National Museums Scotland