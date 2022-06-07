Історики знайшли давньогрецький список випускників, вирізаний на камені

Понад сто років у колекції Національного музею Шотландії зберігався артефакт, на який ніхто не звертав уваги, поки за його вивчення не взялися історики. Виявилось, що на 2000-літньому артефакті викарбувано список випускників.

Давньогрецький напис на мармуровій плиті закарбував імена групи чоловіків в Афінах під час правління імператора Клавдія, вступивши в ряди ефебів. Так у Стародавній Греції називався юнак, який досяг статевої зрілості та у віці 18 або 19 років пройшов через дворічну військову підготовку — ефебат.

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Деталі відкриття

Своєрідний список випускників був створений десь у період з 41 до 54 року нашої ери. Йому близько двох тисяч років.

Невідомо, де був виставлений знайдений список, але припускають, що він міг бути вивішений, наприклад, в спортзалі, де тренувалися учні.

У ньому вказано 31 ім'я коефебів, що приблизно перекладається як "однокурсники".

Верх пластини має загострену форму і вирізьблений потертий рельєф, який, як вважається, зображує невелику масляну амфору типу тих, що ефеби використовували в своєму спортзалі.



Мармурова плитка з викарбуваними іменами ефебів / Фото National Museums Scotland

"В архонті Метродора, коли наглядачем був Діонісодор (син Діонісодора) з Флії, Аттік, син Філіпа, вписавши своїх побратимів-ефебів (і) друзів, присвятив (цьому). Обраними братами Аттіка в ефебаті були Еоліон, Діоніс, Анф, Геракон, Феогас, Харопеін, Трифон, Доріон, Фідій, Сіммах, Афініон, Антипа, Еводос, Метробій, Гіпсігон, Аполлонід, Герма, Феофас, (Г?) Еліс, Атлас, Зопирос, Эвтиктос, Мусайс, Анейкет, Секунд, Зосима, Примос, Діоніс, Эйсиген, Сотас і Андронейкос".

Серед Імен є і ті, які ніколи не зустрічалися в давньогрецькій мові. Вважають, що це одне з найбільш ранніх свідчень участі громадян інших тогочасних держав у братстві ефебів. Річ у тім, що з часом вимоги до кандидатів послаблювалися, дворічна військова підготовка стала не обов'язковою, навчання менш суворим і воєнізованим. Ще до II століття до нашої ери ефебат був відкритий для іноземців, а в навчальну програму додані література і філософія.



Мармурова плитка з викарбуваними іменами ефебів / Фото National Museums Scotland