Генеалогія да Вінчі: історики знайшли 14 живих родичів знаменитого вченого

Історики побудували генеалогічне древо Леонардо да Вінчі, простеживши історію роду протягом 690 років і 21 покоління. У великого вченого та художника знайшлося 14 нині живих родичів.

Італійські історики Алессандро Веццозі і Аньєзе Сабато вивчали сім'ю да Вінчі. Вони простежили п'ять гілок, починаючи з прапрапрадіда Мікеле, який народився в 1331 році. Дослідження опублікували в журналі Human Evolution.

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Нащадки да Вінчі

Робота зайняла десять років і заповнює прогалини в історії роду да Вінчі. У самого Леонардо не було дітей, але його зведені брати по батькові продовжили рід.

Серед нині живих родичів-чоловіків італійського генія виявилися фермери, офісні працівники, шпалерник, продавець порцеляни і навіть художник. Дізнавшись про свою спорідненість з Леонардо, вони були просто вражені.



Дослідники з результатами своєї десятирічної праці / Фото Daily Mail

Леонардо – незрівнянний геній, і для мене велика честь розділити нескінченно малу частину його генетичної спадщини,

— поділився 85-річний Паоло Вінчі.

А ось 44-річний Мілко Вінчі сказав, що першою реакцією були "честь і безмірна гордість", але потім він відчув себе неготовим виступати в ролі родича генія.

Може бути, деякі з моїх робіт змусили Леонардо перевернутися в труні, але іншими, я сподіваюся, він пишається,

— сказав художник Джованні Вінчі.



Частина генеалогічного дерева Леонардо да Вінчі / Фото Daily Mail