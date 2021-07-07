Генеалогія да Вінчі: історики знайшли 14 живих родичів знаменитого вченого
Джерело:Daily Mail
Історики побудували генеалогічне древо Леонардо да Вінчі, простеживши історію роду протягом 690 років і 21 покоління. У великого вченого та художника знайшлося 14 нині живих родичів.
Італійські історики Алессандро Веццозі і Аньєзе Сабато вивчали сім'ю да Вінчі. Вони простежили п'ять гілок, починаючи з прапрапрадіда Мікеле, який народився в 1331 році. Дослідження опублікували в журналі Human Evolution.
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Нащадки да Вінчі
Робота зайняла десять років і заповнює прогалини в історії роду да Вінчі. У самого Леонардо не було дітей, але його зведені брати по батькові продовжили рід.
Серед нині живих родичів-чоловіків італійського генія виявилися фермери, офісні працівники, шпалерник, продавець порцеляни і навіть художник. Дізнавшись про свою спорідненість з Леонардо, вони були просто вражені.
Дослідники з результатами своєї десятирічної праці / Фото Daily Mail
Леонардо – незрівнянний геній, і для мене велика честь розділити нескінченно малу частину його генетичної спадщини,
— поділився 85-річний Паоло Вінчі.
А ось 44-річний Мілко Вінчі сказав, що першою реакцією були "честь і безмірна гордість", але потім він відчув себе неготовим виступати в ролі родича генія.
Може бути, деякі з моїх робіт змусили Леонардо перевернутися в труні, але іншими, я сподіваюся, він пишається,
— сказав художник Джованні Вінчі.
Частина генеалогічного дерева Леонардо да Вінчі / Фото Daily Mail