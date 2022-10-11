Галілео Галілей написав трактат з астрономії під псевдонімом: історик розкрив таємниці рукопису

Розслідування справи про рукописи Галілея привело до цікавого відкриття. Як з'ясувалося, відомий вчений епохи Відродження створив трактат з астрономії, який підписав псевдонімом.

У серпні ми писали, що цінний рукопис із бібліотеки Мічиганського університету, авторство якого приписували Галілео Галілею, виявився майстерною підробкою. Так само несправжнім є документ у бібліотеці Моргана в Нью-Йорку. Італійський історик, який досліджує це питання, випадково натрапив на іншу роботу вченого.

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Це підробка

Лист із Мічигану був засвідчений архієпископом Пізи кардиналом П'єтро Маффі. Кардинал мав у своїй колекції ще два документи, нібито написані Галілеєм, які він використовував для порівняння. Але згодом було доведено, що вони також є фальшивими. Цікаво, що одна з цих підробок – лист – супроводжувала трактат 1606 року "Libro della Considerazione Astronomica" автора Алімберто Маурі. У цьому тексті, серед інших міркувань, наводилися докази існування гір на Місяці, а рух небесних тіл по нерівномірних траєкторіях пояснювався фізичними причинами.

Припущення про те, що "Libro della Considerazione Astronomica" насправді міг бути написаний Галілеєм, почали з'являтися незабаром після публікації тексту. Наприклад, за словами одного з колег Галілея по Падуанському університету Фортуни Ліцеті, Маурі був людиною, яка є вправним математиком, але "прикидається" астрономом.

"Libro della Considerazione Astronomica" є фактично коментарем та відповіддю на роботи тодішнього філософа Лодовіко делле Коломбе, якого називають "суперником" Галілея. Делле Коломбе був прихильником застарілого вчення, яке стверджувало, що Земля знаходиться в центрі Всесвіту, Сонце обертається довкола неї, а зірки на небі нерухомі. У своїх міркуваннях з питань світобудови під назвою "Risposte piacevoli e curiose" він критикує галілеєві погляди, але не вказує на нього прямо, називаючи конкурента "пан Маска" і "той професор, що викладає у Падуї".

Один зі студентів Падуанського університету при цьому написав "Галілео Галілей" поряд із підзаголовком свого примірника "Risposte", в якому згадувався "пан Маска".

Також підтверджено, що Галілей дійсно використовував псевдоніми. Наприклад, він брав участь у дебатах щодо наднової 1604 року під ім'ям Чекко да Ронкітті.

Найсильнішим доказом авторства Галілея є список, який він склав з конкретних мість у тексті делле Коломбе, де той "говорить про мене з презирством". Однак коли Маттео Коскі, історик з Венеціанського університету Ка’Фоскарі, переглянув усі ці посилання, то виявив, що всі вони ведуть на уривки, які були нападками на псевдонім Алімберто Маурі. Коскі каже, що Галілей не відчував би себе особисто атакованим цими заявами, якби сам не був Маурі.

Дослідження також виявило рукописну записку Галілея, яка вказує на те, що астроном готував також іншу відповідь делле Коломбе, але вирішив, що це просто не варте його часу. Вони продовжували сперечатись і через роки – про рух Землі, поверхню Місяця тощо, але на той час Галілео вже був відомим і більше не відчував потреби у псевдонімі.