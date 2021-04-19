Історичний політ на Марсі пройшов успішно: NASA отримало підтвердження від Ingenuity

У понеділок, 19 квітня, NASA провело перший в історії політ гвинтового вертольота на іншій планеті, в розрідженій атмосфері Марса. Фахівці NASA відзвітували про успішне виконання поставлених завдань.

Про успішність місії Ingenuity NASA повідомило на прес-конференції присвяченій цій події, яка транслювалася на ютуб-каналі відомства.

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Як пройшов політ Ingenuity

Апарат Ingenuity здійснив перший в історії гвинтовий політ за межами Землі. Камери самого дрона, так і ровера працювали під час цієї події, тож точно будуть фото та відео, однак вони будуть розшифровані пізніше.

NASA отримало дані та підтвердження телеметрії, яка підтвердила, що апарат здійснив успішний підйом, затримку роторів (заплановане зависання на 20 секунд) та успішну посадку. Усі процедури пройшли у штатному режимі.

Нагадаємо, що раніше NASA двічі переносила політ. Апарат потребував модифікації програмного забезпечення , а також його завантаження та встановлення відповідного оновлення на Ingenuity.



Фото тіні апарата Ingenuity з висоти 3 метри / Фото NASA

Наразі NASA продовжує отримувати дані з Марса. Зазначимо, що апарат Ingenuity фіксував політ з двох камер, одна направлена вниз, а інша на горизонт. Також процес польоту знімав і ровер Perseverance, який зафіксував підйом та посадку вертольота.



Апарат Ingenuity піднявся над поверхнею Марса / Фото NASA

