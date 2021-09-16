Історичний момент: SpaceX вперше відправила у космос повністю цивільний екіпаж – деталі місії

Компанія SpaceX відправила у космос першу повністю цивільну місію Inspiration4. У рамках місії в космічний простір на три доби відправився екіпаж з чотирьох осіб, у складі якого немає жодного професійного астронавта. Старт ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon відбувся 16 вересня з майданчика Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал.

Старт ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon

Пуск ракети Falcon 9 з кораблем Dragon та цивільним екіпажем на борту відбувся в запланованому вікні 16 вересня о 3:02 за київським часом.

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Відео запуску ракети

План місії Inspiration4

В рамках місії Inspiration4 корабель Crew Dragon разом з екіпажем проведе три дні на орбіті Землі, після чого увійде в атмосферу і зробить посадку біля узбережжя Флориди в Атлантичному океані. Місія вже стала найбільшим в історії великим проривом у космічному туризмі.

Місія Inspiration4 в цілому схожа на звичайні пуски кораблів SpaceX до Міжнародної космічної станції, тільки на цей раз стикування з орбітальною станцією не передбачене. Замість цього космічний корабель з екіпажем буде 15 разів на добу облітати Землю та спостерігати за поверхнею планети з висоти в 580 кілометрів. За даними SpaceX, траєкторія польоту Crew Dragon буде проходити вище розташування МКС і космічного телескопа Габбл.

До речі, це вперше люди відправилися так далеко у космос після місії з ремонту телескопа Габбла у 2009 році.



Саян Проктор у космосі в оглядовому куполі корабля Crew Dragon / Фото SpaceX



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

Чим займеться екіпаж у космосі

Варто зазначити, що під час польоту члени екіпажу не будуть сидіти склавши руки весь час. Вони мають намір здійснити кілька медичних експериментів та отримати важливі дані для майбутніх пілотованих місій. Підготовку до польоту в космічний простір члени екіпажу місії Inspiration4 почали ще у березні цього року, пройшовши повноцінний курс астронавтів.



Нашивка місії Inspiration4 / Фото SpaceX

Екіпаж місії Inspiration4

Місія Inspiration4 не обійшлася без мільярдера у складі екіпажу. Політ фінансував 38-річний Джаред Айзекман, який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів. Він оплатив проведення триденної місії і став одним з членів екіпажу.

Разом з Айзекменом три дні на низькій навколоземній орбіті проведуть:

29-річна Гейлі Арсеної , яка пережила рак кісток і в даний час працює помічником лікаря в Дитячій дослідницької лікарні св. Джуда. Арсеної, яка візьме на себе функції головного медика екіпажу, також стане наймолодшою ​​американкою, що побувала в космосі.

, яка пережила рак кісток і в даний час працює помічником лікаря в Дитячій дослідницької лікарні св. Джуда. Арсеної, яка візьме на себе функції головного медика екіпажу, також стане наймолодшою ​​американкою, що побувала в космосі. 42-річний ветеран ВПС США Кріс Семброскі;

та 51-річна Сіан Проктор, американська дослідниця, геофізик і ліцензований пілот.



Екіпаж Inspiration4: Кріс Семборскі, Сіан Проктор, Джаред Айзекман, Гейлі Арсеної / Фото SpaceX

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Чому політ Inspiration4 такий важливий

Цей політ став черговою віхою у сфері розвитку космічного туризму, для якої 2021 рік видався досить продуктивним. Раніше в цьому році в суборбітальному просторі побували екіпажі на чолі з власниками приватних космічних компаній Blue Origin і Virgin Galactic. Мільярдери Джефф Безос і Річард Бренсон увійшли в число перших пасажирів кораблів, які були створені в їх компаніях і призначені для доставки туристів у космічний простір.

Кілька цікавих фактів про місію Inspiration4

Космічний корабель Crew Dragon для місії Inspiration4 був спеціально переобладнаний для туристичного польоту. Корабель отримав спеціальний купол через який можна спостерігати за космосом.

Netflix зняв документальний серіал про місію Inspiration4 в якому показав процес підготовки до місії та унікальні кадри. Його можна переглянути на стрімінговій платформі.

Однією з місій польоту є привернення уваги до дитячої онкологічної лікарні імені Святого Юди та дослідницької роботи з лікування раку. Мільярдер Джаред Айзекман виділив для лікарні 100 мільйонів доларів.

Це перший в історії політ такого масштабу, коли у космос відправляються туристи і вони летять не на субтропічну орбіту, а за межі МКС і навіть телескопа Габбл, де побували не всі астронавти.