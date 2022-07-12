Історичний момент: Байден показав світу перше фото з космічного телескопа "Джеймс Вебб"
12 липня 2022 , 02:48Читать новость на русском
Джерело:Джо Байден
Джо Байден показав перше фото з космічного телескопа "Джеймс Вебб". Це кадри з дуже глибокого космосу.
Відповідне зображення опублікував президент США. Він також заявив, що це історичний момент для науки та техніки.
Читайте також Один з найважливіших інструментів Джеймса Вебба готовий до роботи: NASA вже протестувало його
З'явилось фото з дуже глибокого космосу
Перше зображення, зроблене космічним телескопом Вебб, символізує історичний момент для науки та техніки. Для астрономії та дослідження космосу,
– заявив Байден.
Додав також, що це історичний момент не лише для США, а й для всього людства. За попередніми даними цей знімок зробили у NASA:
- телескоп передав найточніше зображення об'єкту з дуже глибокого космосу, яке відоме історії;
- це фото галактичного кластеру SMACS 0723, на якому можна розгледіти чимало деталей.
Коротко про "Джеймса Вебба"
- "Джейм Вебб"постійно працює в інфрачервоному діапазоні. На ньому видно, як скупчення SMACS 0723 виглядало 4,6 мільярда років тому.
- Основне завдання "Джеймса Вебба" – шукати найдавніші галактики всесвіту. Тож вчені вже готуються отримувати та обробляти невідомі дані про маси, історію, структуру та вік таких галактик.
- За даними ЗМІ, цей телескоп вже відправляв свої кадри на землю, проте вони мали технічний характер.
Дивіться також – космічні польоти для чайників: як пройшла туристична подорож у космос, Science: відео