Історичний момент: Байден показав світу перше фото з космічного телескопа "Джеймс Вебб"

Джо Байден показав перше фото з космічного телескопа "Джеймс Вебб". Це кадри з дуже глибокого космосу.

Відповідне зображення опублікував президент США. Він також заявив, що це історичний момент для науки та техніки.

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З'явилось фото з дуже глибокого космосу

Перше зображення, зроблене космічним телескопом Вебб, символізує історичний момент для науки та техніки. Для астрономії та дослідження космосу,

– заявив Байден.

Додав також, що це історичний момент не лише для США, а й для всього людства. За попередніми даними цей знімок зробили у NASA:

телескоп передав найточніше зображення об'єкту з дуже глибокого космосу, яке відоме історії;

це фото галактичного кластеру SMACS 0723, на якому можна розгледіти чимало деталей.

Коротко про "Джеймса Вебба"

"Джейм Вебб"постійно працює в інфрачервоному діапазоні. На ньому видно, як скупчення SMACS 0723 виглядало 4,6 мільярда років тому.

Основне завдання "Джеймса Вебба" – шукати найдавніші галактики всесвіту. Тож вчені вже готуються отримувати та обробляти невідомі дані про маси, історію, структуру та вік таких галактик.

За даними ЗМІ, цей телескоп вже відправляв свої кадри на землю, проте вони мали технічний характер.

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Телескоп "Джеймс Вебб" названий на честь колишнього керівника NASA. Це орбітальна обсерваторія. Її створювали багато років, коштувала вона близько 10 мільярдів доларів. Цю станцію називають наступницею легендарного "Габбла".