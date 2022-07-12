Відповідне зображення опублікував президент США. Він також пригадав, що це історичний момент для науки та техніки.

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З'явилось фото з дуже глибокого космосу

Перше зображення, зроблене космічним телескопом Вебб, символізує історичний момент для науки та техніки. Для астрономії та дослідження космосу,

– заявив Байден.

Додав також, що мовиться про історичний момент не тільки для США, але й для всього людства. За попередніми даними цей знімок зробили у NASA. Вони саме для цього заспускали супертелескоп, який:

передав найточніше зображення об'єкту з дуже глибокого космосу, яке відоме історії;

це фото галактичного кластеру SMACS 0723, на якому можна роздивитися купу деталей.

Зверніть увагу! Телескоп "Джеймс Вебб" названий на честь колишнього керівника NASA. Це орбітальна обсерваторія. Її створювали багато років, коштувала вона 10 мільярда. Цю станцію називають наступницею відомої "Габбла".

Коротко про "Джеймса Вебба"

"Джейм Ведд"постійно працює в інфрачервоному діапазоні. На ньому видно, як скупчення SMACS 0723 виглядало 4,6 мільярдів років тому. Тобто показує, про наскільки глибокий космос йде мова.

Основне завдання "Джеймса Вебба" – шукати найдавніші галактики всесвіту. Тож вчені вже готуються отримувати та обробляти до того невідомі дані про маси, історію, структуру та вік таких галактик.

За даними ЗМІ, цей телескоп вже відправляв свої кадри на землю, проте вони мали технічний характер.

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