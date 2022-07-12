Відповідне зображення опублікував президент США. Він також пригадав, що це історичний момент для науки та техніки.

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З'явилось фото з дуже глибокого космосу

Перше зображення, зроблене космічним телескопом Вебб, символізує історичний момент для науки та техніки. Для астрономії та дослідження космосу,
– заявив Байден.

Додав також, що мовиться про історичний момент не тільки для США, але й для всього людства. За попередніми даними цей знімок зробили у NASA. Вони саме для цього заспускали супертелескоп, який:

  • передав найточніше зображення об'єкту з дуже глибокого космосу, яке відоме історії;
  • це фото галактичного кластеру SMACS 0723, на якому можна роздивитися купу деталей.

Коротко про "Джеймса Вебба"

  • "Джейм Ведд"постійно працює в інфрачервоному діапазоні. На ньому видно, як скупчення SMACS 0723 виглядало 4,6 мільярдів років тому. Тобто показує, про наскільки глибокий космос йде мова.
  • Основне завдання "Джеймса Вебба" – шукати найдавніші галактики всесвіту. Тож вчені вже готуються отримувати та обробляти до того невідомі дані про маси, історію, структуру та вік таких галактик.
  • За даними ЗМІ, цей телескоп вже відправляв свої кадри на землю, проте вони мали технічний характер.

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