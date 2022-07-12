Відповідне зображення опублікував президент США. Він також пригадав, що це історичний момент для науки та техніки.
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З'явилось фото з дуже глибокого космосу
Перше зображення, зроблене космічним телескопом Вебб, символізує історичний момент для науки та техніки. Для астрономії та дослідження космосу,
– заявив Байден.
Додав також, що мовиться про історичний момент не тільки для США, але й для всього людства. За попередніми даними цей знімок зробили у NASA. Вони саме для цього заспускали супертелескоп, який:
- передав найточніше зображення об'єкту з дуже глибокого космосу, яке відоме історії;
- це фото галактичного кластеру SMACS 0723, на якому можна роздивитися купу деталей.
Коротко про "Джеймса Вебба"
- "Джейм Ведд"постійно працює в інфрачервоному діапазоні. На ньому видно, як скупчення SMACS 0723 виглядало 4,6 мільярдів років тому. Тобто показує, про наскільки глибокий космос йде мова.
- Основне завдання "Джеймса Вебба" – шукати найдавніші галактики всесвіту. Тож вчені вже готуються отримувати та обробляти до того невідомі дані про маси, історію, структуру та вік таких галактик.
- За даними ЗМІ, цей телескоп вже відправляв свої кадри на землю, проте вони мали технічний характер.
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