Американський професор розробив історичний курс на базі серії ігор Red Dead Redemption

Американський професор історії Торе Олссон оголосив про створення навчального курсу на базі серії ігор Red Dead Redemption. Курс отримав назву Red Dead America і буде висвітлювати Американську історію початку XX століття.

Навчальний курс викладатимуть в університеті Теннессі, який знаходиться в Ноксвіллі. Під час навчання Оллсон буде розповідати про події, що сталися з 1899 по 1911 рік, демонструючи деякі приклади на матеріалах з відеоігор.

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Про що розкаже курс

За словами професора охоплюються такі теми, як міфологія фронтира, майнова нерівність, поселенський колоніалізм, Мексиканська революція і багато іншого.

Він уточнив, що в грі Red Dead Redemption допущено багато історичних неточностей. Проте, за його словами, ігрова серія може стати хорошою відправною точкою у вивченні історії зазначеного періоду.

Використовуючи відеоігри як платформу для навчання, Олссон прагне залучити студентів, для яких історія не є основним напрямком. Познайомитися з курсом зможе будь-хто. Максимальне наповнення групи становить 35 осіб. Навчання стартує у серпні 2021 року.

У коментарях до публікації професор Північно-Західного університету Міссурі Роберт Восс назвав ідею приголомшливою. Він розповів, що теж використовував Red Dead Redemption на своєму навчальному курсі. Восс спеціалізується на вивченні капіталізму XIX століття.