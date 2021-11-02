Іспанський політик запропонував скинути бомбу у вулкан, щоб зупинити виверження: як це допоможе

Прямо зараз на острові Ла-Пальма вивергається вулкан Кумбре-В'єха. Це триває уже 42 дні, а жодних ознак завершення процесу немає. Свої домівки покинули близько 7 000 людей, потоки лави вже зруйнували понад 2500 будівель. Щоб зупинити виверження президент муніципальної ради сусіднього острова Ла-Гомера Казіміро Курбело запропонував бомбардування вулкана. Але як це допоможе?

Людських жертв, на щастя, немає. Проте лава вже покрила територію в 9,4 квадратних кілометра по всій південно-західній частині острова.

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Для чого потрібна бомба у вулкані

Казіміро Курбело вважає, що бомбардування розпечених лавових потоків зможе запобігти руйнуванням, які викликає розплавлена порода.

Хіба немає літака, який міг би пролетіти й скинути [бомбу]? Вона прилітає, падає і вибухає. І направляє лаву в іншому напрямку. Може бути, це безумство, але з технологічної точки зору у мене склалося враження, що це потрібно спробувати,

— заявив політик.

Пропозиція викликала неоднозначну реакцію у суспільстві й навіть спровокувала появу мемів на цю тему.

Однак попри це, ідея не є чимось оригінальним. У 1935 році під час виверження вулкана Мауна-Лоа на Гаваях лава почала текти в небезпечній близькості від міста Хіло. Тоді армія США скинула 20 фугасних бомб на річку лави. Потік припинився. Але успіх цього підходу оскаржується: пілоти, і геологи стверджували, що потік і без того сповільнювався, а пізніші оцінки, зроблені Геологічною службою США, підтвердили висновок про те, що його зупинка була випадковістю.

А в 1983 році за допомогою динаміту відводили лаву з вулкана Етна, щоб урятувати сусіднє село. Інженери підірвали 400 кілограмів вибухівки поруч із потоком, щоб розплавлена порода почала стікати в штучну траншею. Операція була лише частково успішною. Лава дійсно потекла по ній, однак вибух створив безліч нових непередбачуваних відгалужень і місцевим жителям довелося з лопатами виправляти наслідки.