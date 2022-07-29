Двоє хакерів зламали систему оповіщення про радіаційну небезпеку Іспанії

Ще у 2021 році двоє хакерів влаштували серію кібератак на іспанську систему оповіщення про радіаційну небезпеку. Тепер обох затримала поліція.

Атаки відбувалися в період з березня по червень 2021 року. Вони були успішними: диверсія тоді вивела з ладу понад третину датчиків RAR (Red de Alerta a la Radioactividad), які розгорнуті по всій території країни та відстежують можливу появу надмірних рівнів радіації.

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Що тепер

Як повідомляє офіційний пресреліз, затримані раніше працювали на державу в Головному управлінні цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, обслуговуючи системи RAR, тому добре знали, як вони працюють, і розуміли, як провести ефективну кібератаку. Національна поліція не називає ні імен затриманих, ні мотивів атак.

Слідчі повідомляють, що затримані отримали незаконний доступ до мережі й спробували видалити вебдодаток управління RAR з центру управління.

Паралельно вони здійснили окремі атаки на датчики, знищивши 300 з 800 датчиків , розкиданих по всій Іспанії.

, розкиданих по всій Іспанії. Таким чином вони розірвали їх зв'язок з центром управління, порушивши обмін даними та позбавивши здатності виявляти підвищений рівень радіації.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, в Іспанії працюють сім ядерних реакторів, на частку яких припадає 22 відсотки всієї електроенергії, виробленої в країні. Тому існування й ефективна робота RAR є вкрай важливою.

Саботаж припинився лише після того, як у червні 2021 року влада виявила збій та почала розслідування, залучивши правоохоронні органи. Тепер Національна поліція Іспанії повідомляє, що в ході операції, проведеної в двох житлових будинках та офісі в Мадриді та Сан-Агустін-де-Гуадалікс, були виявлені "численні комп'ютери та пристрої зв'язку, пов'язані з фактами проведеного розслідування".