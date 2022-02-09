В Іспанії відкопали невідомого раніше велетенського титанозавра

Палеонтологи регулярно відкривають нові види динозаврів. Деякі з них мають дуже великі розміри. Наприклад, нещодавно в Іспанії виявили велетенського титанозавра Abditosaurus kuehnei.

Група науковців з кількох університетів Іспанії та Португалії відкопала рештки раніше невідомого травоїдного титанозавра з групи завроподів в Каталонії, Іспанія. Знахідка виявилася найповнішим знайденим подібним скелетом в Європі та найбільшим титанозавром, знайденим у цьому регіоні. Тварини цього роду жили на Землі 66 – 83 мільйони років тому.

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Виявлений титанозавр у порівнянні з людиною / Фото Phys

Детальніше про велетня минулого

Місце розкопів називається Orcau-1, що розташоване в південних Піренеях. Знахідка виявилася новим видом титанозаврів й отримала назву Abditosaurus kuehnei чи абдітозавр:

Дослідження показують, що скелет належить тварині, яка жила близько 70,5 мільйона років тому.

Довжина абдітозавра – 17,5 метра.

Маса велетня – близько 14 тонн.

Цікаво те, що титанозаври цього відрізку часу були переважно маленькими чи середніми за розміром через еволюцію на островах. Проте Abditosaurus kuehnei виявився велетнем серед них. Хоча, звісно, він був далеко не найбільшим: наприклад, австралійський завропод Купер мав довжину тіла 30 метрів, але жив раніше.



Процес розкопів та результат – шия абдітозавра / Фото Phys

Цікаво те, що абдітозавра розкопували кілька десятиліть, з 1954 року, поки не вдалося виявити достатню кількість кісток для розуміння, що ж це за тварина. Було виявлено:

Кілька зубів.

Фрагменти ребер.

Кілька хребців.

Фрагменти кінцівок.

Кістки тазу.

Фрагмент шиї з 12 шийних хребців.

Ймовірно, Abditosaurus kuehnei досягнули регіону свого проживання під час загального падіння рівня океану. Річ у тому, що у ті давні часи Європа являла собою архіпелаг островів. Довгошиї абдітозаври скористалися моментом, щоб дістатися до нових пасовиськ, де тоді жили менші за розмірами титанозаври. Причина ж вимирання усіх титанозаврів і, цілком ймовірно, Abditosaurus kuehnei відома – падіння астероїда.