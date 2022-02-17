Чи існує розумне життя в центрі нашої Галактики

Пошуки "братів за розумом" ведуть досить давно. Та досі ці пошуки не принесли позитивних результатів – іншопланетян ми не знайшли. Космос мовчить, залишаючи нас на самоті.

Ідея про те, що десь в Галактиці існує розумне позаземне життя зародилася давно. І ця ідея "проросла" у вигляді численних фільмів та книг. Але турбує вона й науковців, які ретельно шукають свідчення наявності життя на інших планетах. Цього разу вони використали масив радіотелескопів Murchison Widefield Array (MWA), щоб знайти техносигнатури у центрі Молочного Шляху, які б свідчили про існування розумної цивілізації.

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Проста схема Галактики у розрізі / Фото Phys

Детальніше про дослідження

Пошук сигналів, які гіпотетично мали штучне походження, велося в діапазоні 155 мегагерців у напрямку галактичного центру. Цей сектор небесної сфери обрали тому, що в поле зору MWA потрапляло більше зірок. Також, згідно з попередніми моделюваннями, саме навколо центру Чумацького Шляху (в межах 3 200 світових років) можуть бути найкращі умови для зародження життя.

Всього з допомогою Murchison Widefield Array було проведено сім годин спостережень протягом двох днів. Науковці спробували отримати техносигнатури з котроїсь зі 144 зоряних систем, які мають екзопланети та потрапляли в "поле зору" MWA. Проте, як й під час попередніх разів, спостереження не принесли позитивних результатів. Звісно, це не означає, що життя не існує:

Може виявитися, що життя існує, але ще недостатньо розвинуте, щоб користуватися радіохвилями.

Або ж ці радіохвилі ще не досягнули Землі.

А може виявитися, що ми – найтехнологічніша раса Галактики.

Існує й банальніше пояснення – у напрямку спостережень дійсно немає розумного життя.

Науковці також планують таким чином дослідити кульові зоряні скупчення. Хоча вони й не такі перспективні, – адже у кульових скупченнях щільність зірок занадто висока й умовам для зрозумілого нам життя виникнути важче, – але вчені все одно хочу перевірити ці об'єкти.