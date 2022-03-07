Астрофізики з дослідницького інституту СІССА вирішили вияснити, реальна темна енергія, чи її можна інтерпретувати як порушення нашого розуміння гравітації.

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Існування темної енергії може бути лише ілюзією. Прискорення розширення Всесвіту може бути викликане ще невідомими модифікаціями ЗТВ, чимось на зразок "темної гравітації",

– сказав Енріко Барауссе, головний дослідник.

Злиття нейтронних зір відкриває унікальну можливість перевірки цієї гіпотези, тому що гравітація навколо них досягає екстремальних значень – це найщільніші зорі, які тільки бувають. Їхній радіус зазвичай всього десяток кілометрів, але маса може вдвічі перевищувати масу Сонця.

Нова модель італійських вчених

Італійські вчені провели перше моделювання злиття подвійних нейтронних зір за умов теорії модифікованої гравітації. Це дуже складний тип моделювання через нелінійну природу проблеми. Воно вимагає значних обчислювальних зусиль – місяців роботи суперкомп'ютерів – та нових математичних розрахунків.

Отриманий результат дозволив порівняти загальну відносність із модифікованою. На свій подив, вчені виявили, що гіпотеза "темної гравітації" пояснює дані інтерферометрів LIGO і Virgo, отримані у ході останнього зіткнення подвійних нейтронних зір, так само добре, як ЗТВ.

Попри те, що різниця між цими двома теоріями ледь вловима, ​​їх можна буде точно порівняти за допомогою гравітаційних інтерферометрів наступного покоління. Це означає, що з'явиться шанс провести різницю між темною енергією та "темною гравітацією" за допомогою гравітаційних хвиль.