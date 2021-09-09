В Ісландії запустили завод для вловлювання вуглекислого газу з повітря: чому екологи проти

Сьогодні питання боротьби зі змінами клімату як ніколи актуальне. У різних точках планети людство знаходить ознаки глобального потепління і його наслідків, які перевершують навіть найбільш песимістичні прогнози.

Щоб долучитися до процесу боротьби зі зміною клімату в Ісландії, у 30 кілометрах від Рейк'явіка, запустили спеціальну установку Orca, яка вловлює CO 2 прямо з повітря за рахунок геотермальної енергії. Цей спосіб відрізняється від звичних сьогодні підходів. Зазвичай у таких випадках очисні заводи працюють поряд із забруднювачами – підприємствами, які викидають вуглекислий газ у повітря. Вони різними способами очищають ці викиди, або зменшують їхню кількість.

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Чому активісти критикують проєкт

Сама ця технологія є дуже затратною. Видалення однієї тонни вуглекислого газу коштує 100 доларів. Якщо взяти до уваги, що у 2019 році в світі було викинуто 35 мільярдів тонн CO 2 , сума виходить просто неймовірною. Крім того, щоб охопити такі масштаби, технологію потрібно масштабувати.

Для того, що покрити затрати на роботу підприємства, компанія Climeworks запропонувала просту схему за принципом пожертви або краудфандингу: компанії та організації, держави, фонди та звичайні люди можуть щомісяця переказувати від 8 до 55 доларів у програму з видалення вуглекислого газу. Для початку це дозволить збільшити обсяги вловлюваного до 13 тисяч тонн щорічно (поки що потужностей вистачає на 4 тисячі тонн), якщо підписка буде окупатися.

Однак що таке 35 тисяч нейтралізованих тонн проти 35 мільярдів тонн, викинутих у повітря? Як заявляють критики, це менше одного відсотка річних викидів від лише однієї електростанції або еквівалентно викидам від 800 автомобілів за той же період.



Установка для вловлювання вуглекислого загу з повітря / Фото Climeworks

Інші ж фахівці галузі та екоактивісти вбачають у проєкті хитрий хід видобувних компаній, які таким замилюванням очей і фальшивою турботою про природу намагаються продовжити добувати викопне паливо.

Схеми уловлювання вуглецю не потрібні, неефективні, виключно ризиковані і суперечать справедливому енергетичному переходу і принципам екологічної справедливості. Національні стратегії повинні бути націлені на відмову від використання викопного палива та інших горючих джерел в нашій енергетичній системі, а не просто на зниження інтенсивності їх викидів,

– кажуть вони.

Про масштабування говорити рано. Поки завод Orca не доведе свою ефективність і беззбитковість, навряд чи аналогічні проєкти будуть запускатись ще десь.

про те, чи може людство повністю вимерти через зміни клімату. За їх словами, саме потепління не здатне убити людину як вид. Але зміни клімату можуть призвести до того, що життя людей, які на той час залишаться на планеті, буде більше схожим на постапокаліптичні фільми.