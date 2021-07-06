Експеримент проводили з 2015 по 2019 роки. Участь у ньому взяли три тисячі осіб або 1 відсоток від усієї робочої сили країни. Це були держслужбовці з різних сфер – від учителів до лікарів. Результати визнали позитивними.

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Хід дослідження та результати

Випробування проходили у два етапи: у першому взяли участь 2,5 тисячі осіб, а в другому — 440. Працівників тимчасово перевели з 40-годинного робочого тижня на 35 або 36-годинний без зниження заробітної плати. При цьому не всі учасники працювали за традиційним графіком з 9 ранку до 5 вечора, а деякі працювали в нічні зміни.

У результаті продуктивність у деяких випадках не змінилась, а в деяких зросла.

Всі учасники відзначили зниження стресу і вигорання, поліпшення самопочуття, а також налагодження балансу роботи та відпочинку.

У деяких випадках люди починали краще розставляти пріоритети, ефективніше делегувати завдання, проводити коротші та змістовніші зустрічі, часто заміняючи збори електронним листуванням.

Нагадаємо, експеримент проходив ще до пандемії коронавірусу, коли велика частина робочого процесу перейшла в онлайн.

Наслідки

Автори пропонують використовувати отримані дані для майбутніх випробувань чотириденного робочого тижня по всьому світу.

Як відзначили в центрі Autonomy, результати довели "приголомшливий успіх" концепції й означають, що держсектор дозрів для переходу на чотириденний робочий тиждень. У Alda пояснили, що експеримент довів не тільки можливість чотириденного графіка, але і прогресивність підходу.

В Ісландії не збираються зупинятися на досягнутому: тепер у парламенті країни хочуть перевірити, як відіб'ється на працівниках скорочення робочого часу до 30 годин на тиждень.