Ісландія залишається для геологів однією з загадок. Нинішні теорії про те, що вона сформована з вулканічної породи і оточена нею, не підтверджуються багатьма науковими даними. Тепер вчені мають нову гіпотезу.
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Нове припущення
Товщина кори Ісландії перевищує 40 кілометрів – у сім разів більше товщини звичайної породи такого типу.
Тому вчені з Геологічної служби Норвегії та лабораторії геофізичних досліджень океану Брестського університету (Франція) висунули припущення, що Ісландія — не що інше, як залишок колись затонулого материка або його частини. У цьому випадку товста кора легко пояснюється: вона континентальна.
Є підстави вважати, що територія затонулого материка, якщо він і справді існував, займала близько 600 тисяч квадратних кілометрів і навіть, можливо, до одного мільйона кілометрів.
Щоб з'ясувати це, знадобляться подальші дослідження. Вони будуть включати в себе збір кристалів циркону на території Ісландії і не тільки, а також буріння та інші роботи.