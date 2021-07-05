Ісландія залишається для геологів однією з загадок. Нинішні теорії про те, що вона сформована з вулканічної породи і оточена нею, не підтверджуються багатьма науковими даними. Тепер вчені мають нову гіпотезу.

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Нове припущення

Товщина кори Ісландії перевищує 40 кілометрів – у сім разів більше товщини звичайної породи такого типу.

Тому вчені з Геологічної служби Норвегії та лабораторії геофізичних досліджень океану Брестського університету (Франція) висунули припущення, що Ісландія — не що інше, як залишок колись затонулого материка або його частини. У цьому випадку товста кора легко пояснюється: вона континентальна.

Є підстави вважати, що територія затонулого материка, якщо він і справді існував, займала близько 600 тисяч квадратних кілометрів і навіть, можливо, до одного мільйона кілометрів.

До речі. Якщо наявність цих земель на карті планети мільйони років тому доведуть, це означатиме, що суперконтинент Пангея, який, як вважається, перестав існувати понад 50 мільйонів років тому, насправді розпався не повністю.

Щоб з'ясувати це, знадобляться подальші дослідження. Вони будуть включати в себе збір кристалів циркону на території Ісландії і не тільки, а також буріння та інші роботи.