Island – футуристичний двоповерховий трамвай, який враховує правила дистанціювання

Італійський дизайнер Андреа Понті представив двоповерховий безпілотний трамвай. Він призначений для вулиць Гонконгу в посткоронавірусну епоху.
Інноваційний проєкт трамвая отримав назву Island, що в перекладі означає "Острів". Він заснований на принципах соціального дистанціювання. Сидіння в салоні розміщені наче острови – пасажири сидять по колу і не дивляться одне на одного. Це полегшує дотримання дистанції.
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Що відомо про проєкт
Дизайн натхненний традиційними двоповерховими трамваями Гонконга – даблдекерами – і місцевим міським ландшафтом з широкими скляними фасадами та закругленими кутами будівель.
Денне світло проникає в салон через великі вигнуті вікна і дах, схожий на купол, який також відкриє дивовижні види вночі.
Футуристичний трамвай: Рендери Андреа Понті
Технологія автономного управління збільшує внутрішній простір трамвая, оскільки кабіна водія не потрібна. Дизайнер сподівається, що це полегшить управління часом в дорозі та підвищить безпеку на борту.
Трамвай має висувний роз'єм на даху для швидкої зарядки на зупинках.
Футуристичний трамвай: Рендери Андреа Понті
Інтер'єр, згідно із задумом дизайнера, виконано у мінімалістському стилі. Вугільно-чорні стіни, м'які круглі сидіння, дерев'яні підлоги та використання натуральних матеріалів створюють спокійну атмосферу в салоні.
Проєкт також передбачає дизайн зупинок, відкритих з обох сторін і виконаних, знову ж таки, з урахуванням мінімалізму.