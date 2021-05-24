Інноваційний проєкт трамвая отримав назву Island, що в перекладі означає "Острів". Він заснований на принципах соціального дистанціювання. Сидіння в салоні розміщені наче острови – пасажири сидять по колу і не дивляться одне на одного. Це полегшує дотримання дистанції.

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Що відомо про проєкт

Дизайн натхненний традиційними двоповерховими трамваями Гонконга – даблдекерами – і місцевим міським ландшафтом з широкими скляними фасадами та закругленими кутами будівель.

Денне світло проникає в салон через великі вигнуті вікна і дах, схожий на купол, який також відкриє дивовижні види вночі.

Футуристичний трамвай: Рендери Андреа Понті

Технологія автономного управління збільшує внутрішній простір трамвая, оскільки кабіна водія не потрібна. Дизайнер сподівається, що це полегшить управління часом в дорозі та підвищить безпеку на борту.

Трамвай має висувний роз'єм на даху для швидкої зарядки на зупинках.

Футуристичний трамвай: Рендери Андреа Понті

Інтер'єр, згідно із задумом дизайнера, виконано у мінімалістському стилі. Вугільно-чорні стіни, м'які круглі сидіння, дерев'яні підлоги та використання натуральних матеріалів створюють спокійну атмосферу в салоні.

Проєкт також передбачає дизайн зупинок, відкритих з обох сторін і виконаних, знову ж таки, з урахуванням мінімалізму.