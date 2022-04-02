В Ірпені та Романівці відновили мобільний зв'язок за допомогою Starlink

Глава відділу комунікацій Vodafone Україна Вікторія Рубан розповіла, що у містах Ірпінь та Романівка вдалося відновити частину мережі мобільного оператора завдяки обладнання Starlink. Це перший подібний випадок в історії України.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на Вікторію Рубан, поблизу Ірпеня та Романівки запрацювала базова станція у конфігурації 2G та 4G. На станції у ролі транспортної мережі застосували саме комплект обладнання Starlink від SpaceX.

Не пропустіть Росія може спробувати знищити супутники Starlink на орбіті, але Ілон Маск знає, що з цим робити

Прес-секретар Vodafon Україна Вікторія Павловська наголосила, що тепер можна забезпечити безперебійну роботу цього сегменту мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею.

Така схема дозволяє швидко відновлювати мобільний зв'язок там, де пошкоджені вузлові комунікації.

Резервування через супутник – це для нас вперше,

– розповіла Павловська.

Глава відділу комунікацій Vodafone Україна додала, що це другий у світі випадок (раніше таке вже робили в Японії) застосування такого обладнання з метою відновлення інфраструктури мобільного зв'язку у світі. Вона зауважила також, що з точки зору екстремальних умов цей випадок можна вважати першим у світовій історії.

Starlink в Україні

Нагадаємо, що від початку вторгнення Росії в Україну інтернет Starlink запрацював і на території нашої країни. Його продовжать використовувати для забезпечення зв'язку важливих військових та цивільних об'єктів.

Так, уже низка міст отримали обладнання для роботи супутникового інтернету, яке в Україну відправила компанія Ілона Маска SpaceX.

Цікаво, що для SpaceX Україна стала чудовою можливістю випробувати усі можливості Starlink в полі. Для цього Маск навіть перекинув додаткові сили на проєкт Starlink. Команда розробила спеціальне ПЗ, яке зменшує рівень споживання енергії, дозволяє Starlink працювати від автомобільного прикурювача і на ходу, що раніше було не реально.