Сторінка вигаданої особи велася на Facebook. Ціллю зловмисників були компанії-підрядники, що працюють у сфері повітряно-космічної оборони США, особливо ті, хто бере участь в операціях на Близькому Сході.

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Марселла Флорес – особа, якої не існувало



Сторінка Марселли Флорес у Facebook / Фото Proofpoint

Дослідники пишуть, що для атаки ще у 2019 році хакери створили в Facebook і Instagram профіль Марселли Флорес, яка нібито була інструктором з аеробіки.

Хакери не поспішали і витратили місяці на встановлення контакту зі своїми цілями, листуючись з ними поштою і в особистих повідомленнях, перш ніж перейти до спроб запустити вірус до комп'ютерів.

Лише на початку 2021 року зловмисники використали обліковий запис Gmail для атаки.

З цієї адреси вже давно тривало листування, тому жертви довіряли їй. Раніше вони отримували різноманітні опитування, що стасувались дієти, або відеофайли.



Опитування про раціон від Марселли Флорес / Фото Proofpoint

Вірус Lempo

Приманка використовувалася для поширення оновленої версії віруса Lideric, яку дослідники називають Lempo.

Lempo таємно закріплюється в системі жертви, дозволяючи зловмисникам шукати і викрадати конфіденційну інформацію, включаючи імена користувачів і паролі.

У Proofpoint зазначають, що неможливо сказати напевно, чи були ці атаки успішними.

У теорії, викрадені облікові дані могли допомогти зловмисникам розвивати атаки і шпигунські кампанії далі.

Крадіжка даних у підрядників, що працюють у сфері оборонної промисловості, могла дати хакерам можливість просунутися далі по ланцюжку поставок і отримати доступ до мереж оборонних та аерокосмічних компаній.

Зараз профіль Марселли Флорес деактивовано.

Раніше у Facebook повідомляли про ліквідацію складної кібершпигунської кампанії, за якою стояло іранське угруповання Tortoiseshell. За даними фахівців соціальної мережі, кампанія була спрямована проти 200 військовослужбовців і компаній оборонного й аерокосмічного секторів у США, Великій Британії та Європі. Для атак хакери використовували "велику мережу" підроблених онлайн-особистостей.