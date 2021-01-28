Іранська влада знову заблокувала месенджер Signal

В Ірані вдруге заблокували месенджер Signal після того, як він став найбільш завантажуваним в місцевих магазинах додатків. Signal вже блокувався в Ірані з 2016 по 2017 рік.

Джерело: Al Jazeera

В середині січня Signal був видалений з магазинів додатків Cafe Bazaar і Myket — популярних в Ірані альтернатив Google Play, а починаючи з понеділка 25 січня іранські користувачі масово почали повідомляти про проблеми з підключенням до сервісу.

Цікаво Спецслужби восьми країн нейтралізували небезпечний ботнет Emotet

Блокування в Ірані

Як і в багатьох інших країнах, причиною популярності Signal серед іранців стала нова політика конфіденційності WhatsApp. Останній разом з Instagram продовжують залишатися в Ірані єдиними легальними закордонними додатками для обміну повідомленнями.

Варто відзначити, що Signal вже блокувався в Ірані з 2016 по 2017 рік, проте в той час месенджер мав скромну аудиторію в цій країні, і в підсумку сервіс був розблокований без будь-яких коментарів з боку влади.

Зараз в Ірані заборонені багато популярних соцмереж і месенджерів, включаючи Telegram, Twitter, Facebook і YouTube, проте це не заважає багатьом іранцям обходити блокування шляхом використання VPN-підключення і проксі-серверів.