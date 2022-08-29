Іран постачатиме росії запчастини до автомобілів: що передбачає нова угода

Іран уже давно продемонстрував росії свою підтримку та готовність допомогти з санкціями. Раніше країна погодилась постачати безпілотники, а тепер стало відомо про договір щодо автомобільних запчастин.

Як повідомляє джерело, іранський виробник автозапчастин підписав угоду з однією з російських фірм про спільне виробництво технологічних деталей та обладнання. Розташується воно на території росії.

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Що відомо

Контракт було підписано під час виставки MIMS Automobility Moscow 2022, яка відбулася в московському "Експоцентрі".

Угода передбачає виробництво блоків керування двигуном (ECU), іммобілайзерів, датчиків кисню та частоти обертання двигуна тощо.

Сам Іран вже багато років знаходиться під санкціями США та Європи і за цей час встиг певним чином адаптуватися до них, створивши деяке виробництво всередині країни та встановивши нові зв'язки з іншими підсанкційними країнами.

Цьогоріч через бойкот росії всім цивілізованим світом на виставці з'явилися нові обличчя. Наприклад, участь у ній взяли понад 40 іранських компаній із виробництва автозапчастин. Зокрема, там помітили двох найбільших іранських автовиробників – Iran Khodro та SAIPA, які анонсували свої новинки для росії.

Нагадаємо, росія вже давно відчуває дефіцит комплектуючих для автомобілів через санкції Заходу. Місцевим сервісним центрам немає чим ремонтувати машини, тому вони пропонують або вживані деталі, або китайські аналоги, які не є оригінальними.