Іран постачатиме росії запчастини до автомобілів: що передбачає нова угода
Джерело:Російське видання "110km"
Іран уже давно продемонстрував росії свою підтримку та готовність допомогти з санкціями. Раніше країна погодилась постачати безпілотники, а тепер стало відомо про договір щодо автомобільних запчастин.
Як повідомляє джерело, іранський виробник автозапчастин підписав угоду з однією з російських фірм про спільне виробництво технологічних деталей та обладнання. Розташується воно на території росії.
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Що відомо
- Контракт було підписано під час виставки MIMS Automobility Moscow 2022, яка відбулася в московському "Експоцентрі".
- Угода передбачає виробництво блоків керування двигуном (ECU), іммобілайзерів, датчиків кисню та частоти обертання двигуна тощо.
Сам Іран вже багато років знаходиться під санкціями США та Європи і за цей час встиг певним чином адаптуватися до них, створивши деяке виробництво всередині країни та встановивши нові зв'язки з іншими підсанкційними країнами.
Цьогоріч через бойкот росії всім цивілізованим світом на виставці з'явилися нові обличчя. Наприклад, участь у ній взяли понад 40 іранських компаній із виробництва автозапчастин. Зокрема, там помітили двох найбільших іранських автовиробників – Iran Khodro та SAIPA, які анонсували свої новинки для росії.