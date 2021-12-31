Про запуск Simorgh повідомили на державному телебаченні Ірану 30 грудня 2021 року. Ймовірно, ракета-носій Ісламської Республіки отримала назву на честь міфічного птаха з Перських легенд. Simorgh також можна трактувати як "фенікс".

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Ракета-носій Simorgh у центрі вертикального збирання / Фото Phys

Деталі запуску ракети-носія Simorgh

Simorgh – це 87-тонний носій легкого класу. Висота ракети становить 26,5 метрів, а діаметр першого ступеня – 2,4 метра. Всього ж Simorgh має три ступені й може вивести на низьку навколоземну орбіту (500 кілометрів) близько 350 кілограмів.

Про запуск повідомили на іранському державному телебаченні, але не зробили жодних уточнень щодо того, коли саме цей запуск відбувся. Можна припустити, що подія відбулася в середині – другій половині грудня 2021 року.

На телебаченні повідомили, що у космос відправлялися три апарати. За словами представника Міністерства оборони Ірану, запуск пройшов успішно, а "три пристрої вийшли на орбіту, висоток 470 кілометрів".

Та все ж є сумніви щодо того, чи справді запуск Simorgh не був провальним. Річ у тому, що попередні чотири із п'яти пусків закінчилися невдало. Окрім того, Іран мав й низку інших проблем у космічній галузі, адже ракети Ісламської Республіки вибухали навіть на стартовому столі.