Поки що про це відомо мало. Неясно що саме замовили та яку криптовалюту використали. Однак джерело повідомляє про суму в 10 мільйонів доларів.

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Іранський чиновник Аліреза Пейман-Пак після розкриття інформації про угоду написав у Twitter, що "до кінця вересня використання криптовалют і смарт-контрактів буде широко поширеним у зовнішній торгівлі з цільовими країнами". Про які країни йде мова, неясно. Імовірно, серед них будуть росія, Китай, Північна Корея та інші підсанкційні держави.

Видання Reuters зазначає, що політичні наслідки такої практики можуть бути значними: це може допомогти уникнути майже повного ембарго, яке Сполучені Штати наклали на Іран.

Це вже було

Як пише джерело, Іран не вперше потрапляє в заголовки газет через свої операції з криптовалютами.

У звіті аналітичної фірми Elliptic за 2021 рік встановлено, що 4,5 відсотка всього світового майнінгу біткойнів відбувалося саме в Ірані через дешеву електроенергію.

Наслідком цього стали звинувачення з боку місцевого уряду на адресу майнерів, начебто вони винні у збоях в електромережі країни.

Згодом видобуток криптовалют був повністю заборонений. Однак, схоже, він продовжився вже з боку самої держави.

Пізніше цього місяця Іран також планує запустити криптоверсію своєї національної валюти, ріала.