Влада Ірану вважає, що криптовалютні ферми винні в масовому відключенні електроенергії в декількох містах країни. Постраждали в основному такі великі міста, як Тегеран, Мешхед, Тебріз і Урмія.

Джерело: Business Insider.

Жителі пережили кілька тривалих відключень від електромережі. Не працювали навіть лінії освітлення вулиць і торгові центри. Обурені користувачі стали публікувати в Twitter записи з наслідками події — єдиними джерелами світла в темних містах були автомобілі.

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Хто винен у ситуації

За даними місцевих ЗМІ, владі довелося закрити близько 1600 центрів з видобутку криптовалюти. Відключили навіть ті, які володіли ліцензією для легальної роботи. Зрозуміло, закрили й нелегальні ферми, які розміщувалися в школах і навіть мечетях. Поліція конфіскувала понад 45 тисяч обчислювальних установок для обробки операцій з видобутку біткойнів та інших криптовалют.

Іран входить в десятку країн з найбільшим споживанням електроенергії криптовалютними фермами — 450 мегават на добу. Вартість 1 кіловат-години енергії тут становить всього 4 центи. Для порівняння, у США – 12 центів. Тобто Іран через невелику вартість електроенергії вигідний для розміщення подібних майнінгових центрів від чого країна і постраждала.

Популярність криптовалют особливо зросла після введення Дональдом Трампом чергового пакету санкцій проти Ірану. Щоб обійти ці обмеження і вільно проводити торговий обмін, країна вдалася до таких захотів.