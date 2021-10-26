Разом з тим у районі міста Фаїда виявили монументальні барельєфи, висічені у вапняку, які зображують царів, богів та тварин. Phys.org з посиланням на археологів з Департаменту старожитностей Дохука та італійських учених повідомляє, що величезні панелі, які досягають п'яти метрів завширшки та двох метрів заввишки, а також завод з виробництва вина датували періодом правління Царя правдивого Саргона II (з 721 року до нашої ери) та його сина Сінаххеріба, що зійшов на престол приблизно в 705 році до нашої ери.

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В Іраку є й інші місця з наскельними рельєфами, особливо в Курдистані, але жодне з них не відрізняється такими величезними розмірами та монументальністю. На них представлений ассирійський цар, який молиться богам,

– розповів професор Даніеле Моранді Бонакоссі з Університету Удіне.

Серед богів – Іштар, центральне жіноче божество аккадської міфології, богиня родючості та любові, а також війни. Її зобразили верхи на леві.

Чим особливе відкриття вчених

Фігури висікли на стінах стародавнього каналу, призначеного для подачі води місцевим землеробам. На думку вчених, барельєфи мали нагадувати населенню про царя, який наказав вирити ці іригаційні системи для допомоги їм.



Барельєфи з фігурами богів, царів та священних тварин / AFP



Барельєфи з фігурами богів, царів та священних тварин / AFP

Ассирійці Народ, який з давніх часів жив на Близькому Сході. Спочатку їхня цивілізація була зосереджена в місті Ашшур, руїни якого розташована на півночі сучасного Іраку. Територія, що була під контролем ассирійців, була великою, часом простягаючись від півдня нинішнього Іраку до узбережжя Середземного моря.

Вчені ділять історію Ассирії на три періоди:

давньоассірійську;

середньоассірійську;

та неоассірійську.

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Перший зазвичай належить до часу після того, як Ассирія набула незалежності від шумерів близько 4000 років тому. Другий починається у XIV столітті до нашої ери, коли Ашшур-Убаліт I завоював територію біля Ашшура і домагався дипломатичного визнання свого статусу від царів Єгипту та Вавилонії. Третій період від IX століття до нашої ери до падіння імперії в 600 році до нашої ери. За цей час регіон, що знаходився під контролем Ассирії, досяг своїх найбільших розмірів.