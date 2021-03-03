В Австралії iPhone X вибухнув, перебуваючи у кишені користувача Роберта Де Роуза. Обурений чоловік вже подав до суду на Apple, адже виробник жодним чином не відреагував на проблему.

Згодом у компанії Apple таки відреагували, заявивши, що надають великого значення питанню безпеки клієнтів, тож наразі вивчають цей позов.

Цікаво Інсайдер розповів свіжі подробиці iPhone 13

Деталі інциденту

Як розповів Роберт Де Роуз, він сидів за робочим столом, коли почув шипіння в кишені і відчув біль в нозі:

Я почув слабкий тріск, за яким настало шипіння, а потім я відчув сильний біль у правій нозі, тому відразу ж схопився і побачив, що мій телефон вибухнув.

Коли чоловік дістав з кишені iPhone X, то побачив, що з нього йде чорний дим. До речі, він користувався смартфоном трохи більше року. Він отримав опіки другого ступеня на нозі.

Вибухнув iPhone X / Фото Mydrivers

Також чоловік додав, що неодноразово зв'язувався з Apple з цього приводу, але так і не отримав відповіді. В результаті, Де Роуз звернувся в юридичну фірму, яка допомогла скласти позов проти Apple.

До речі, саме ця фірма представляє інтереси іншого користувача з Мельбурна, який стверджує, що його годинник Apple Watch вибухнув на руці.