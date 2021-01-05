Старенький iPhone 6S пролетів близько 600 метрів, що еквівалентно приблизно 240 стандартним поверхам. Смартфон відбувся лише кількома подряпинами і записав процес падіння на відео.

Бразильський режисер-документаліст Ернесто Галіотто поділився історією незвичайних пригод свого смартфона. Чоловік летів легкомоторним літаком та знімав на відео пляжі Кабо-Фріу, Ріо-де-Жанейро, висунувши iPhone 6S з вікна. Раптом порив вітру вирвав телефон з рук пана Галіотто, пише Independent.

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Що сталося

Здавалося б, на цьому історія закінчена. Проте режисер вирішив перевірити, чи зможе він знайти свій гаджет, запустивши доступний на пристроях Apple додаток "Локатор". І був вельми здивований, виявивши, що смартфон все ще працює і показує своє місцезнаходження.

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Галіотто вдалося відшукати смартфон в піску.

Я вірив у те, що зможу його відновити. Я подумав, якщо він не впав у воду, ми його знайдемо,

– прокоментував власник смартфона.

За винятком декількох подряпин, iPhone залишився цілим і майже неушкодженим. На щастя, апарат був захищений силіконовим чохлом і захисною плівкою для екрану.