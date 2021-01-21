Навесні 2020 року Apple випустила нове покоління свого доступного смартфона iPhone SE. Пристрій отримав чималий попит, тож не дивно, що виробник працює над новим поколінням "бюджетника".

Окрім третього покоління iPhone SE, буде представлена ще й дорожча варіація. Подробиці про iPhone SE Plus розповідає інсайдер під ніком Apple Lab.

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Що відомо про iPhone SE Plus

Новий "бюджетник" має отримати 6,1-дюймовий IPS-екран. Основна камера буде одинарною з роздільною здатністю 12 Мп. Фронтальна камера (FaceTime HD) буде мати роздільну здатність 7 Мп.

Майбутня новинка працюватиме на базі процесора Apple A14 (щоправда, не виключено, що це буде A13) Bionic, сканер відбитків пальців в домашній кнопці, захист від води IP67.

Також новий смартфон позбудеться класичної кнопки Touch ID, система Face ID розміщена у класичному вирізі.

Дата анонсу

Згідно із витоками, дебют iPhone SE Plus варто очікувати у другій половині 2021 року.

Ціна

В мережі навіть з'явилася ймовірна ціна iPhone SE Plus. Новинка буде коштувати 499 доларів (14 100 гривень) в США і 589 євро (19 400 гривень) в Європі.

Нагадаємо, минулорічна вартість iPhone SE склала від 399 доларів в США і від 479 євро в Європі.