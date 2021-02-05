Друге покоління бюджетного iPhone SE компанія Apple представила навесні 2020 року. Тож можна очікувати, що скоро ми побачимо і третє покоління. Принаймні в мережі з'являються все більше нової інформації про iPhone SE 3.

Джерело: ixbt.com

Цікаво, що зовні iPhone SE 3 буде дуже схожий на iPhone 11 (до речі, найпопулярніший смартфон у світі.

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Нагадаємо, iPhone SE 2 отримав сучасне “залізо” при цьому дещо застарілий дизайн, як iPhone 8. Це невеликий дисплей, товсті рамки і класичну кнопку “Додому” (звісно, річ ностальгійна і комфортна, але у 2020 році займає дуже багато місця на передній панелі).

Що ще відомо про дизайн

За чутками, діагональ LCD-екрану iPhone SE 3 складе 6,1 дюйма. Основна камера буде подвійна з модулями на 12 Мп: датчики зображення з ширококутним об'єктивом і оптичною стабілізацією.

В основу роботи смартфона ляже новітня однокристальна система Apple A14. При цьому джерела кажуть, що сканер відбитків таки виробник збереже – він буде розміщений на бічній частині смартфона.

До речі, у наступних флагманських моделях iPhone також повинен використовуватися дактилоскопічний датчик, проте він вбудований в OLED-дисплей.